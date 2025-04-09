CHP ve Kandil aynı çizgide! PKK "Kent Uzlaşısı'na sahip çıkıyorum" diyen Özgür Özel'e sahip çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimlerde İmamoğlu'nun yaptığı pazarlıklar sonucu belediye kadrolarının PKK iltisaklı isimlere peşkeş çekildiği "Kent Uzlaşı"na sahip çıktı. Özel, "Ben Talimat verdim, sorumluluk bana ait" dedi. Bu sözlere PKK'dan destek gecikmedi. Elebaşı Mustafa Karasu, "Kent Uzlaşısı'na sahip çıkıyorum" diyen Özgür Özel'e sahip çıktı! Karasu, "Özgür Özel "Ben bu kent uzlaşısına sahip çıkıyorum" dedi. Evet, sahip çıkılması gereken budur. Ortak yaşam Kent Uzlaşısı ile olacak" ifadelerini kullandı.