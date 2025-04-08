CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in PM listesine giremeyen Orhan Sarıbal’dan takvim.com.tr’ye bomba açıklama

CHP'nin geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirdiği kurultayın yankıları sürüyor. Özgür Özel'in rekor bir oyla genel başkan seçilmesi ve PM listesinde fire vermemesi dikkat çekti. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Oğuz Kaan Salıcı'nın PM listesi sıfır çekti. Tüm bu yaşananların ardından kurultayın kazananı kim kaybedeni kim analizleri yapılırken PM listesine giremeyen CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'dan takvim.com.tr'ye özel açıklamalar geldi. Sarıbal, "Genel Başkanın isteği üzerine" şeklindeki ifadelerini "Bir genel başkan liste dayatması yapmaz" şeklinde açıkladı.