RAMAZAN İMSAKİYE
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CHP Milletvekili Adayı Sadullah Ergin'den FETÖ itirafı! "FETÖ ile Pensilvanya'da görüştüm"

CHP Milletvekili Adayı Sadullah Ergin'den FETÖ itirafı! "FETÖ ile Pensilvanya'da görüştüm"
13.04.2023 21:34 - Son Güncelleme: 13.04.2023 21:35

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'Siyaseti dizayn eden' Turgay Ciner'in Habertürk'ü 7'li koalisyona destek yayınlarını sürdürüyor. Bu kapsamda CHP listelerinden Çankaya'da seçime girecek olan Sadullah Ergin'e aklama yayını yapıldı. Ergin, 'Çankaya' teklifinin CHP'den geldiğinin altını çizdi ve kendisini eleştirenlere aba altından sopa gösterdi. 7'li koalisyondaki at pazarlıklarını da itiraf eden Ergin, "CHP'den 300'ü yakalamak için işbirliği yapmamız gerekiyor teklifi geldi" dedi. Öte yandan Sadullah Ergin, Pensilvanya'daki iblis Fetullah Gülen ile görüştüğünü de itiraf etti. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

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