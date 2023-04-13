Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan 7'li koalisyona tepki: 7'li masa değil 7'li maşa bunlar

Cumhur İttifakı’nın ortağı Yeniden Refah Partisi’nin Genel Başkanı Fatih Erbakan, Çorum’da partilileriyle buluştu. Erbakan buradaki konuşmasında 7’li koalisyonu eleştirdi. Erbakan “Bunlar 6’lı masa 7’li masa değil, 6’lı maşa 7’li maşa haline gelmişlerdir. Kimin maşası? PKK’ın maşası, FETÖ’nü, dış güçlerin ve LGBT’lilerin maşası haline gelmişler. Bin sene İslam’a bayraktarlık yapan ecdadın torunları “İnancımızla, ahlak ve edebiyatla yoğrulmuş bu toprakların insanı asla ve asla bu yapıya izin vermeyecektir. 7’li maşaya 85 milyon 14 Mayıs’ta gereken cevabı verecektir” dedi.