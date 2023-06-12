CHP kaynıyor! Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna bir talip daha! Özgür Özel'den olay çıkış

Cumhuriyet Halk Partisi'ni karıştıracak son çıkış CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 28 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde %52.18 oranında oy alarak Kemal Kılıçdaroğlu'na %5 ve 2.5 milyon oy fark attı. Kılıçdaroğlu bu durumla 12. seçim mağlubiyetini karnesine yazdırdı.

CHP'DE DEĞİŞİM SESLERİ

Mağlubiyetin şokunu atlatamayan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açan ilk isim 'Evladım' dediği Ekrem İmamoğlu oldu.

İLK BAYRAK AÇAN EKREM İMAMOĞLU OLDU

İBB Başkanı İmamoğlu 'Değişim lazım' diyerek Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikti.

KILIÇDAROĞLU KOLTUKTAN KALKMIYOR

Koltuktan kalkmayacağının sinyalini veren Kılıçdaroğlu, "Buradayım mücadele edeceğim" demesinin ardından sözde MYK değişikliğiyle yine kendine yakın isimlere koltuk dağıttı.

PARTİ ÖRGÜTLERİNİ KENDİSİNE BAĞLADI

Parti örgütlerini kendisine bağlayarak koltuğunu sağlama almaya çalışan Kılıçdaroğlu'na karşı İmamoğlu bir kez daha "Değişimi toplum istiyor. Göreve hazırım" diyerek kavgayı alevlendirdi.

KILIÇDAROĞLU 'İŞİNE BAK' DİYOR İMAMOĞLU KAŞIYOR: KARARLIYIM

Kılıçdaroğlu'nun son olarak "İstanbul'a hizmet etmeli." dediği İmamoğlu son olarak dün "Menzile yürüme hususunda net olarak kararlıyım. İstanbul'da değişim nasıl çok güzel bir sonuç verdiyse, eminim ki siyasetteki bu anlamdaki değişim, hele hele muhalefette ve kendi partimden başlayan bu kıvılcımın Türkiye'ye de çok iyi geleceğini şimdiden görüyorum." ifadeleriyle bir çıkış daha yaptı.

KOLTUĞA BİR TALİP DAHA

CHP'de Genel Başkanlık savaşını kızıştıracak son çıkış CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi.

ÖZGÜR ÖZEL: SORUMLULUKTAN KAÇMAM

Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açan Özel seçimlerden başarısız olduklarını ifade etti.

CHP yandaşı İsmail Saymaz'a açıklama yapan Özgür Özel, genel başkanlığa talip olduğunu belirterek, "Sorumluluktan kaçmam. Parti kimsenin önünü kapatmamalı." ifadelerini kullandı.

"PARTİ KİMSENİN ÖNÜNÜ KAPATMAMALI"

Özel şunları söyledi;

"Kaybeden takımda santrafor olmak yerine şampiyon takımda her mevkide oynamaya talibim. Sorumluluk almaktan kaçmayacağım. Ama fedakarlık yapmaktan da geri durmayacağım. Gerekirse en geniş mutabakatın parçası olan bir anlayışta duracağım. Önümüzdeki süreç için konuşmam ve dinlemem gereken herkesle temas ederek, ilerleyeceğim. Partinin kimsenin önünü kapatmaması lazım.

YENİ KADROLAR LAZIM

Önümüzdeki dönemde genç ve dinamik, partinin ana damarını terk etmeyen, bu konudaki endişeleri körüklemeyecek olan kadrolar gerekiyor.

Sosyal demokrat çizginin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. İşçinin, gençlerin ve kadınların CHP'si… Kendini halka arz eden, oradan talep topladığı bir çizgiye ihtiyaç var. Bu noktada, olmam gereken yer neresiyse orada olacağım.

"DEĞİŞİME İHTİYAÇ VAR"

Genel başkan adaylığı ise genel başkan adaylığı. Uzlaşma ve birliktelik ise birliktelik. Kendime dair hırsım yok. Partinin yarınlarına dair ümidim var. Değişeme ihtiyaç olduğuna inanıyorum. Değişim konusunda cesur, kararlı ve vefalı olacağım. Değişimin sadece şahıslar üzerinden okunması doğru değil. Büyük haksızlık olur genel başkanımıza."

"BU BİR YENİLGİDİR"

Seçimde başarılı olamadıklarına dikkat çeken Özel, "Seçmenlere "Bu bir referandumdur. Demokrasi ya da otokrasi" diyor ve kazanamıyorsak bu bir başarısızlıktır. Hezimet midir? Hayır. Muhalefete güç verebilecek bir sonuç alındı. Ama sonuçlarından çok ciddi dersler çıkarılması gereken bir yenilgidir." ifadelerini kullandı.

HDP'YLE ORTAKLIK İTİRAFI: ADAY ÇIKARSALAR DAHA İYİ OLURDU

HDP ile açık olan ortaklığı bir kez daha itiraf eden Özel, "HDP'nin aday çıkarmaması CHP ile HDP'nin ortak stratejisi değildi. Bugün anlaşılıyor ki yanlışmış. HDP aday çıkarsaymış bizim için daha avantajlı olurmuş." dedi.

KÜÇÜK ORTAKLARI SALVO: 0.7-1 OYLARI VAR

Koalisyonun küçük ortaklarını da eleştiren Özgür Özel, "Beklenen kadar olmadı. Beklenenin çok altında oldu. Yüzde 5 düzeyinde katkı yapması beklenen ortakların anketlerde yüzde 0,7-1 civarında katkı yaptığını ölçümledik." ifadelerini kullandı.

Özel eleştirilerini şöyle sürdürdü;

"İttifakın iç hukukunun olması lazımdı. İç hukuktan anladığım şu: Milletvekilliklerinin nasıl dağıtılacağı. "Şu tarihte şu üç şirketin 15 gün arayla yapacağı altı anketin aritmetik ortalaması partilerin alacakları milletvekili sıralarını belirler" demeliydik. Müzakereye dayalı paylaşım bizi sıkıntıya soktu. Bu birliktelik siyasal ortaklaşma değil, teknik bir işbirliğiydi. Ama kendi seçmenimize de anlatamadık. Oy kaybıyla sonuçlandı."

'KONGRE TAKVİMİ İŞLETİLMELİ'

Kurultayın en kısa sürede yapılması gerektiğini söyleyen Özel, "CHP, gelecek ekime kadar genel başkanın seçileceği takvimi işletmeli. Sosyal demokrat partinin tüm kademelerde özeleştiri yapması ve yenilenmesi gerekiyor. Üye ve delegenizin önüne sandık koyup hesaplaşmazsanız, o ilk bulduğu sandıkta sizinle hesaplaşır." ifadeleriyle değişimin gerçekleşmesini belirterek Kılıçdaroğlu'na bayrak açtı.

7 DÖNEMDİR KOLTUKTAN KALKMAYAN VEKİLLER

CHP'de 7 dönemdir vekillik yapan isimlere ilişkin soruya da yanıt veren Özel, "Her birimizin vazgeçilmez olmadığımızı görmesi gerekiyor ve herkes belli bir dönem sonunda bırakacağını bilerek, hem daha cesur ve yapıcı olur, hem de arkasından gelecekleri hazırlayacak siyaset hattına evrilebilir. Bu kongrede tüzük değişikliği öngörüyoruz. Dönem kuralının eklenmesi gerekiyor. İstisna olacaksa başarıya dayalı olmalı. Kaybedip de adaylaşmak izah edebildiğimiz bir şey değil." dedi.

İMAMOĞLU'NA ÜSLUP ELEŞTİRİSİ

İmamoğlu'nun 'Değişim' çıkışını da yorumlayan Özel, "Partinin hepimize ihtiyacı var. Hiç kimsenin ihmal edilmesi ve yok sayılması mümkün değil. Burada elbette ki Kılıçdaroğlu'nun saygınlığına halel getirecek tutum içinde olmamak gerekiyor. Kılıçdaroğlu'nun hem siyasete hem de partiye kattıkları itibariyle… İmamoğlu da bunlardan biri, Özgür Özel de. Kılıçdaroğlu'nu değersizleştiren dil ve iklimden hepimizin sakınması gerekiyor." ifadeleriyle İmamoğlu'nun dilini de eleştirdi.

"KILIÇDAROĞLU BIRAKSIN" DİYENLERİ AK PARTİLİ İLAN ETMİŞTİ

Öte yandan CHP'de partililer ve fondaşlar Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını isterken geçtiğimiz hafta Özgür Özel'den akılalmaz bir savunma gelmişti.





CHP'Lİ ÖZGÜR ÖZEL'DEN AKILALMAZ SAVUNMA | VİDEO İZLE

KILIÇDAROĞLU'NU İSTİFAYA DAVET EDENLERİ AK PARTİLİ İLAN ETTİ

Partide Kılıçdaroğlu'nun istifasının istenmediğini böyle bir durumun sadece sosyal medyada olduğunu savunan Özel, "Sosyal medyada Kılıçdaroğlu istifa etsin diyenlerin altını kazıyın ya AK Partili ya Cumhur İttifakı trolü çıkar" dedi.

SEÇİMDEN ÖNCEKİ SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Özel'in bu sözleri sonrası sosyal medyada paylaşılan bir röportajı yeniden gündeme geldi.

Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna talip olan ve Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet edenlere AK Partili diyen Özel'in seçimden önce verdiği röportajda kaybetmeleri durumunda göreve devam etmelerinin zor olduğunu dile getirdiği ortaya çıktı.





BAŞARMADIYSAK BENİM EN BAŞTA KENDİMİ SORGULUYOR OLMAM LAZIM

O röportajda Özel'in, "Cumhuriyet'in 100. yılını Tayyip Erdoğan'a bıraktıktan sonra yapamıyorsunuz demektir. Kaybedersek devam etme işi zor hakikaten olacak bir şey değil. Cumhuriyet'in 100. yılında Tayyip Erdoğan hala iktidarsa ve biz bu işi başarmadıysak benim en başta kendimi sorguluyor olmam lazım." ifadelerini kullandığı görüldü.

KILIÇDAROĞLU'NUN HAMLELERİ

Öte yandan değişim talepleri altında kongreye giden CHP'de gözler, Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti örgütüne yönelik hamlelerine çevrildi. CHP örgütüne kongre koordinatörleri gündemde. Kılıçdaroğlu bugün MYK'yı toplarken yarın da cumhurbaşkanı adayı olunca veda konuşması yaptığı Meclis Grubu'nda kürsüye çıkacak.

Örgütten sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'yı son MYK değişikliğinde liste dışı bırakan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu göreve yeni bir atama yapmayarak örgütü doğrudan kendisine bağladı. Kılıçdaroğlu, yeni dönemde örgütü de görevlendireceği bölge koordinatörleriyle yöneteceğinin mesajını verdi.

Hürriyet'teki bilgilere göre uzun bir aranın ardından muhalif seslerin ilk kez bu kadar yükseldiği bir ortamda kongreye giden CHP'de gözler, Kılıçdaroğlu'nun atayacağı örgüt koordinatörlerine yöneldi. Kılıçdaroğlu'nun örgüt işlerinden sorumlu bir başdanışman atayıp, koordinatörleri sonrasında belirleyebileceği, ayrıca illerde yeni ve eski milletvekillerinden güvendiği isimleri görevlendirebileceği konuşuluyor. Ancak kulislerde, Kılıçdaroğlu'nun bu görevler için düşündüğü bazı önemli isimlerin mesafeli tutumları nedeniyle zorlandığı iddiaları da konuşuluyor. Kılıçdaroğlu, seçimin ardından yenilediği Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) bugün ikinci kez topluyor. Toplantıda kongre süreci de dahil yeni döneme ilişkin hazırlıkların gözden geçirilmesi bekleniyor.

Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığının hemen ardından veda ettiği partisinin Meclis Grubu'na da 97 gün aradan sonra yeniden dönüyor. Kılıçdaroğlu, yarın önce basına kapalı ardından da basına açık yapılacak Meclis Grup toplantısında kürsüye çıkacak. Veda konuşması salonda büyük duygusallığa yol açan Kılıçdaroğlu'nun dönüşünün grubunda nasıl bir etkiye yol açacağı merak konusu oldu. Kapalı bölümde yeni yasama dönemi hazırlıklarının gözden geçirileceği, açık bölümde ise Kılıçdarğolu'nun yeni döneme ilişkin mesajlarını vereceği belirtildi. Seçimlerin ardından sessizliğini ilk kez geçtiğimiz hafta sonu bir televizyon röportajıyla bozan Kılıçdaroğlu, grup toplantısında da ilk kez basına açık olarak vekillerinin ve seçmenlerinin karşısına çıkacak.

YENİ DÖNEM İŞARETİNİ VERECEK

Kılıçdaroğlu'nun toplantıda, seçimlerin ardından partisinde değişim talepleriyle tırmanan kaynamanın önünü almaya yönelik mesajlar vereceği belirtiliyor. Kılıçdaroğlu televizyon röportajında da, açıktan "Ben adayım" demese de aday olabileceğine ilişkin güçlü sinyaller vermişti. CHP Lideri değişim taleplerini de yönetim kademelerinde yaptığı değişiklikler ve aldıkları kongre kararıyla yanıtlamış, "Kaybettik ama yenilmedik" mesajıyla da örgütüne ve tabanına moral vermeye çalışmıştı. Seçimlerin ardından değişim çıkışıyla gündemi hareketlendiren ve kongre sürecindeki tavrı merak konusu olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ise bugün İstanbul'daki CHP'li ilçe belediye başkanlarıyla bir araya gelebileceği iddiaları da parti kulislerini hareketlendirdi.