CANLI YAYIN
DÜNYA KUPASI
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
Haberler
Güncel Videoları
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının üzerinden 6 yıl geçti
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının üzerinden 6 yıl geçti
Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2026 11:56
Facebook
X
NSosyal
Linki Kopyala
Yazı Boyutu
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Tarihi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni yeniden ibadete açılması için atılan imzanın üzerinden tam 6 yıl geçti.
SONRAKİ HABER
CHP İstanbul için mahkemeden Gürsel Tekin kararı
Hasan Demir
Takvim.com.tr
Güncel
Bunlar da Var
05:24
Trafikte başlayan tartışma istasyona taşındı: Sürücülerin kavgası kamerada
10.07.2026
Cuma
00:43
Var Mısın Yok Musun'da eğlenceli anlar: Esra Erol'dan Dilara taklidi!
10.07.2026
Cuma
00:16
Motosiklet otomobile çarptı: 19 yaşındaki Bilal kurtarılamadı!
10.07.2026
Cuma
01:42
Sokak ortasında amcasına palayla saldırdı: İbrahim K. vefat etti
09.07.2026
Perşembe
CANLI YAYIN