CANLI YAYIN
Geri
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının üzerinden 6 yıl geçti

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının üzerinden 6 yıl geçti

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Tarihi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni yeniden ibadete açılması için atılan imzanın üzerinden tam 6 yıl geçti.

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

Bunlar da Var

Trafikte başlayan tartışma istasyona taşındı: Sürücülerin kavgası kamerada
Trafikte başlayan tartışma istasyona taşındı: Sürücülerin kavgası kamerada
Var Mısın Yok Musun'da eğlenceli anlar: Esra Erol'dan Dilara taklidi!
Var Mısın Yok Musun'da eğlenceli anlar: Esra Erol'dan Dilara taklidi!
Motosiklet otomobile çarptı: 19 yaşındaki Bilal kurtarılamadı!
Motosiklet otomobile çarptı: 19 yaşındaki Bilal kurtarılamadı!
Sokak ortasında amcasına palayla saldırdı: İbrahim K. vefat etti
Sokak ortasında amcasına palayla saldırdı: İbrahim K. vefat etti

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle