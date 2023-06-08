CHP'de ortalık karıştı! Engin Altay: Kılıçdaroğlu'nun yanında "Çekilmeyi bilmek lazım" dedim

"ÇEKİLMEK LAZIM"

Kılıçdaroğlu'nun yeni A Takımı'nı hedef alan Altay, "Çekilmek lazım. Örgütü rahatlatmak lazım. Ama "Yeni yüzler gelsin" derken, yeni MYK gibi olmaması lazım tabi." ifadelerini kullandı.

"SEÇİMİ KAYBETTİYSEK BİR KENARDA DURMASINI BİLMEMİZ LAZIM"

Sözlerinin seçim sonuçları ile bağlantılı olduğunu belirten Altay, "Parti için mücadele verdik. Parti adına laf söyledik. Seçimi kaybettiysek benim gibi arkadaşların bir kenarda durmasını bilmesi lazım diye düşünürüm." dedi.

"KILIÇDAROĞLU'NUN YANINDA DA SÖYLEDİM"

Kılıçdaroğlu'nun yanında da bu sözleri söylediğini belirten Altay, "Genel başkanın yanında söyledim. "Çekilmeyi bilmek lazım"ı kendisine de söyledim. Kendisi için "Sen çekil" diye söylemedim ama "Ben 10 yıl yaptım. Çekilmeyi bilmek lazım" dedim. Ayrıca meclis grubunda da söyledim." ifadelerini kullandı.