CHP'de ortalık karıştı! Engin Altay: Kılıçdaroğlu'nun yanında "Çekilmeyi bilmek lazım" dedim

CHP'de ortalık iyice karışıyor. 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta bir seçim daha kaybetti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan %52.18 oranında oy alarak Kemal Kılıçdaroğlu'na %5 ve 2.5 milyon oy fark attı. Kılıçdaroğlu bu durumla 12. seçim mağlubiyetini karnesine yazdırdı.
CHP'DE DEĞİŞİM SESLERİ: EKREM İMAMOĞLU BAYRAK AÇTI
Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açan ilk isim 'Evladım' dediği Ekrem İmamoğlu oldu. İBB Başkanı İmamoğlu 'Değişim lazım' diyerek Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikti.
KILIÇDAROĞLU KOLTUKTAN KALKMIYOR
Koltuktan kalkmayacağının sinyalini veren Kılıçdaroğlu, "Buradayım mücadeleye devam edeceğim" demesinin ardından sözde MYK değişikliğiyle yine kendine yakın isimlere koltuk dağıttı.
Parti örgütlerini kendisine bağlayarak koltuğunu sağlamlaştırmaya çalışan Kılıçdaroğlu'na karşı İmamoğlu bir kez daha "Değişimi toğlum istiyor. Göreve hazırım" diyerek kavgayı alevlendirdi.
CHP'Lİ ENGİN ALTAY'DAN OLAY ÇIKIŞ: ÇEKİLMEYİ BİLMEK LAZIM
Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden olan ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için çırpınan Engin Altay'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.
7 dönemdir CHP'den milletvekili yapılan ancak yeni MYK'da görev almayan Engin Altay, "Kılıçdaroğlu'nun yanında çekilmeyi bilmek lazım" dedi.
Seçimde başarısız olunduğunu söyleyen Engin Altay, "Bu seçime "başarı" diyenin aklından şüphe ederim." ifadelerini kullandı. Altay Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK'sını da "Bu MYK ile biz yerel seçimlere mi gideceğiz, gözünü seveyim!" ifadeleriyle eleştirdi.
CHP yandaşı Sözcü'den İsmail Saymaz'a konuşan Altay, "Ben 10 yıl grup başkanvekilliği yaptım. Partim seçim kaybetti. Kazansak TBMM Başkanı olacaktım. Öyle bir hevesim vardı. Bu tablodan sonra, "Hem grup başkanvekili hem meclis başkanvekili ol" dedi arkadaşlar, kabul etmedim." iddiasında bulundu.