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    • 31.05.2023 12:07
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu istifa edecek mi? MYK hakkında kulis bilgisini aktaran Fatih Portakal'dan tepki: Seninle olmuyor Kemal Bey

    Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde Başkan Erdoğan'a karşı hezimete uğrayan 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yüksek sesle dile getirilen "istifa et" tepkilerine rağmen yola devam açıklaması yaptı. Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının hemen ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun değişim videosu parti içindeki karışıklığı ortaya koydu. Tüm bu gelişmelerin ardından gözler CHP MYK'sına çevrildi. CHP yönetiminin nasıl bir karar alacağı merakla beklenir oldu. Yarın toplanacak MYK hakkındaki kulis bilgilerini aktaran Fatih Portakal Kılıçdaroğlu'nun yarın gerçekleştireceği toplantıda istifa etmeyeceğini, MYK'yı değiştireceğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun bu kararına tepki gösteren Portakal, Naifliğinize, dürüstlüğünüze diyecek bir şeyim yok ama sizinle gitmiyor Kemal Bey. Bunu görmeniz lazım." dedi.

    takvim.com.tr
    Portakal’dan tepki: Seninle olmuyor Kemal Bey

    Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda Başkan Erdoğan'ın yüzde 5'lik gerisinde kalan 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci turda da hezimete uğradı. 13 yıldır Başkan Erdoğan'ı yenemeyen Kemal Kılıçdaroğlu, istifa etmesi beklenirken 'yola devam' açıklaması yapmıştı.

    Yenilginin ardından İmamoğlu'ndan gelen değişim mesajı ve muhaliflerin Kurultay hazırlıkları gözleri CHP Genel Merkezi'ne çevirmişti.

    KILIÇDAROĞLU, CHP MYK'YI TOPLUYOR
    Kılıçdaroğlu, merakla beklenen CHP Merkez Yönetim Kurulu'nu yarın topluyor. CHP MYK'da, bundan sonra izlenecek yol ele alınacak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa edip etmeyeceği de merakla bekleniyor.

        PORTAKAL, CHP MYK'DA YAŞANACAKLARLA İLGİLİ ÖĞRENDİKLERİNİ ANLATTI
        Seçim sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef tahtasına koyan Fatih Portakal, CHP Liderinin istifa etmesi gerektiğini söylerken, CHP MYK'da yaşanacaklarla ilgili edindiği kulis bilgilerini aktardı.

        "KEMAL KILIÇDAROĞLU KALIYOR, MYK DEĞİŞİYOR"
        Portakal, "Perşembe günü yapılacak toplantıdan hiç bir şey çıkmayacak." dedi ve edindiği bilgileri şöyle anlattı:

        Gelen bilgilere göre, Kemal Kılıçdaroğlu görevinde kalacak. 'Arkamda durun' demiş. Onlar da, 'Arkanızdayız' demişler. Ama MYK'yı değiştirecek. Güvendiği insanlar kalacak, Muharrem Erkek, Faik Öztrak, Veli Ağbaba, Bülent Kuşoğlu, Ahmet Akın gibi isimler kalacak. Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır gibi isimler gelecek. Yani anlayacağınız MYK'yı değiştiriyor, kendisi kalıyor.

        KILIÇDAROĞLU'NA İSYAN ETTİ: SİZİNLE SEÇİM ZAFERİ YAŞANMAYACAK KEMAL BEY!
        Portakal, bilgileri aktardıktan sonra bir kez daha Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etti. Portakal, şu ifadeleri kullandı:

        Seçime girmek önemli değil Kemal Bey, kazanmak önemli. 12 senedir CHP'nin başındasınız kazanamadınız. Naifliğinize, dürüstlüğünüze diyecek bir şeyim yok ama sizinle gitmiyor Kemal Bey. Bunu görmeniz lazım. 'Sizin arkanızdayız, biz sizinle yürüyeceğiz, başımızda kalın' diyorlarsa size kötülük yapıyorlar. Kemal Bey artık sizinle olmayacak. Sizinle seçim zaferi yaşanmayacak. Siz deneyimlerinizi aktarabilirsiniz insanlara. Size devamlı olarak, 'Sen kal, sen kal' diyenler varsa milletin umutları ile oynuyorlar.

        "SÖZCÜ TV NEDEN KURULDU?"
        AK Parti Sözcüsü Hamza Dağ, CHP'de başlayan koltuk mücadelesi ve bunun CHP medyasına yansıyan kısmıyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

            Dağ'ın açıklamaları şu şekilde:
            CHP'de genel başkan yarışı olacak gibi gözüküyor. Zaten seçim öncesi bunun emareleri vardı. Seçim sonrası Kemal Bey'in o akşam yapmış olduğu açıklama 'ben buradayım devam ediyorum' noktasındaki açıklamaya ilk cevap dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından verildi. Değişim mesajı iktidar değişmeyeceğine göre mesaj mutlaka CHP Genel Merkeze, Genel Başkanına yönelik bir mesaj.

            Bunu destekleyen işler de gün içinde yaşandı. Şu anda 4 tane kanalı var biliyorsunuz CHP'nin yönettiği, Sözcü TV ile Halk TV birbiriyle karşı karşıya gelmiş vaziyette. Sözcü TV'nin niye kurulduğunu şimdi daha iyi anlıyoruz.

            Sözcü TV'de haber yapan ve yorumculuk yapan isimleri İsmail Saymaz gibi Fatih Portakal gibi isimlerin vermiş olduğu mesajların ben tesadüfü mesajlar olduğu kanaatinde değilim. Oradan verilen mesajlar tamamen İBB Başkanının bu noktada bir harekete girişme noktasında bir yol izlediği o TV'nin de genel seçimleri kazanmak için yapılan bir iş değil birilerinin CHP genel başkanı olmak için oluşturulan bir süreç olduğunu görüyoruz ve oradan bir kamuoyu oluşturma konusunda bir hareket gözlemleniyor.

                ZEYREK - KONURALP KAVGASI
                İmamoğlu cephesine yakın gazeteci Deniz Zeyrek, Sözcü TV'de katıldığı yayında liyakatsız kadroların RTÜK'te görevlendirilmesini ve milletvekili listelerinde yer almasını eleştirdi. CHP'den RTÜK üyesi seçilen ve yeni dönemde CHP Ankara Milletvekili olan Okan Konuralp'i isim vermeden hedef alan Zeyrek, "Liyakatsız bir adamı önce danışman, yapıyorsunuz, sonra RTÜK üyesi yapıyorsunuz. Başka adam mı yok?" ifadelerini kullandı.

                Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren Zeyrek'in bu sözleri üzerine, Konuralp ile geçmişte yaşadığı tartışma gündeme geldi.

                Sosyal medyadan terörist başı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı ve "DirenKobane" etiketiyle yorum paylaştığı için eleştirilerin odağında olan Okan Konuralp, 2020 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda yapılan seçim sonucunda CHP'den, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeliğine seçildi, ardından 2023 yılı Milletvekili seçimlerinde CHP Ankara 1'inci Bölge 3'üncü sıradan milletvekili adayı oldu.

                "CHP'DE BİRİ NE DERSE O OLUR"
                Seçimleri değerlendiren Zeyrek, Sözcü TV'de katıldığı yayında isim vermeden Okan Konuralp'i kastederek "Öğrenilmiş çaresizlik şudur: CHP'de biri genel başkan olduğunda, o ne derse o olur. Bunu yaptılar. CHP seçmenini 'Tıpış tıpış sandığa gideceksin, Erdoğan'dan kurtulmak istiyorsan, politikam ne olursa olsun destekleyeceksin' noktasına itmemek lazım. Erdoğan'ı eleştiriyorsunuz, 'liyakat' diyorsunuz, bilmem ne... Liyakatsız bir adamı önce danışman, yapıyorsunuz, sonra RTÜK üyesi yapıyorsunuz, sonra milletvekili yapıyorsunuz. Başka adam mı yok? Bu adam bulunmaz hint kumaşı mı?" ifadelerini kullandı.

                    Sunucu Ebru Baki bu sözler üzerine "CHP' den mi bahsediyorsunuz?" diye sordu.

                    Zeyrek şöyle yanıtladı:
                    "Evet CHP'den bahsediyorum. Bu 'öğrenilmiş çaresizlik' denilen şey bu. Birisi genel başkan oluyor, ondan sonra kendi ekibini kuruyor. O ekipler... Ya iktidarda eleştirilen ne varsa... Milletvekili adayı belirlemekten tutun da kampanyanın yürütülmesine kadar her şey belli kliklerin içinde geçti. Kimseye söz söyletmediler, kimsenin eleştirisini şey yapmadılar. Azıcık biri eleştirmeye kalkınca sosyal medyda trol... Türkiye'de 20 milyon Twitter kullanıcısı yok, Kılıçdaroğlu'nun tweetini 33 milyon insan görüyor. Bu birtakım sosyal medya yalanlarını, operasyonlarını falan gerçekmiş gibi gösterdiler. O kadar çok yanlış yapıldı ki sıralamaya kalksam süre biter, Gülay Hanımla Ali Haydar'a haksızlık olur."

                    TARTIŞMANIN NEDENİ
                    Gazeteci Deniz Zeyrek ile, Kemal Kılıçdaroğlu'nun o dönemki danışmanı olan Okan Konuralp arasındaki tartışma geçmişe dayanıyor. Ekim 2019'da Zeyrek, Okan Konuralp'in yazdığı notu eleştiren bir yazı kaleme aldı. CHP'nin Bolu'da yaptığı bir değerlendirme toplantısında, o dönem Kılıçdaroğlu'nun iletişim koordinatörü olan Okan Konuralp'in imzasını taşıyan notta "AKP anlaşmaya uymadı. Siz başlayınca RTE çıktı. Gündeme dair değerlendirmemi saat 14.00'te yapacağım diyerek bitirin" ifadeleri yer almıştı.

                    Zeyrek, köşesinde bu yazıdaki notun emir kipi içerdiğini söyleyerek "Emir kipi ile yazıp adeta dikte etmiş. İnsan okuyunca ister istemez 'emrin olur' diye düşünüyor. Matah bir şeymiş gibi o not bir de basınla paylaşılmış. CHP'den maaş alan bir 'profesyonelin', CHP gibi 12 milyon oy almış büyük bir partinin genel başkanına, hem de yazılı bir notla emir kipi ile hitap etmesi tek kelimeyle saygısızlık." ifadelerini kullanmıştı.

                        TOPSAKAL-KONURALP BAĞLANTISI
                        Öte yandan koalisyonan üyelerinin Mart 2022'de 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' mutabakatına imza attığı Bilkent'te, Zeyrek ve Konuralp arasındaki tartışmada, üçüncü bir isim konuya dahil oldu. Zeyrek, mutabakat kitapçığını haberde görsel malzeme olarak kullanmak üzere liderlere imzalatmak istedi. Zeyrek'in bu talebi, Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı Ömer Topsakal'dan geri döndü. Bunun üzerine ikili kavgaya tutuştu. O dönem çıkan haberlerde, Zeyrek ile tartışma yaşayan Ömer Topsakal'ın göreve getirilmesinde Konuralp'in etkisi olduğu yazılmıştı. Haberlerde Topsakal'ın, Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanlığı görevine refere edilmesinde etkili olan kişinin, eski Hürriyet CHP muhabiri olan Okan Konuralp olduğu, uzun süre CHP muhabirliği yapan Konuralp'in daha sonra Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez Basın Danışmanlığı görevine getirildiği bilgisi yer almıştı.

                        ZEYREK: BENİ ORACIKTA DÖVECEKLER
                        Deniz Zeyrek, 2 Mart 2022 tarihindeki "Üzümün sapı, armudun çöpü demeden" başlıklı yazısında, Topsakal ile yaşadığı kavgayı ele almıştı. Zeyrek o yazıda, CHP'nin şimdiye kadar kendisine uyguladığı akreditasyon yasaklarını, çağrıldığı Güçlendirilmiş Parlamenter Sitem Mutabakat Metni imza töreninde ismini paylaşmadığı CHP'li bir danışmana yansıttığını, bunun ardından üzerine yürüdüklerini anlattı.

                        Zeyrek, Kılıçdaroğlu'nu liyakatli kadroları görevlendirmemekle eleştirdi.

                        Zeyrek, şunları yazmıştı:
                        "Aman Allah'ım, beyefendi tam bir kabadayı çıktı. 'Sen kimsin' diye bağırmalar, yanında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir koruması olduğu halde arkamdan gelip, üstüme yürümeler… Sanırsınız korumayla bir olup beni oracıkta dövecekler. Cürete bak!

                        Sayın Kılıçdaroğlu hep 'liyakat' diyor ya… Bu konuda önce çuvaldızı kendisine batırmalı. AK Parti'nin sistemin dışına ittiği, işsiz bıraktığı, ağır bedeller ödemiş o kadar nitelikli, deneyimli duayen gazeteci dururken, kendisinin bu tercihi insana 'bu mu liyakat' dedirtiyor.

                        Muhalefetteyken bunu yapanlar, bir Cumhurbaşkanı'nı arkalarına alırsa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İletişim Başkanı Fahrettin Altun'u bize mumla aratırlar. Benden söylemesi!"
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                            Haberler Güncel CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu istifa edecek mi? MYK hakkında kulis bilgisini aktaran Fatih Portakal'dan tepki: Seninle olmuyor Kemal Bey
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