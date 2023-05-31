CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu istifa edecek mi? MYK hakkında kulis bilgisini aktaran Fatih Portakal'dan tepki: Seninle olmuyor Kemal Bey

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda Başkan Erdoğan'ın yüzde 5'lik gerisinde kalan 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci turda da hezimete uğradı. 13 yıldır Başkan Erdoğan'ı yenemeyen Kemal Kılıçdaroğlu, istifa etmesi beklenirken 'yola devam' açıklaması yapmıştı.
Yenilginin ardından İmamoğlu'ndan gelen değişim mesajı ve muhaliflerin Kurultay hazırlıkları gözleri CHP Genel Merkezi'ne çevirmişti.
KILIÇDAROĞLU, CHP MYK'YI TOPLUYOR
Kılıçdaroğlu, merakla beklenen CHP Merkez Yönetim Kurulu'nu yarın topluyor. CHP MYK'da, bundan sonra izlenecek yol ele alınacak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa edip etmeyeceği de merakla bekleniyor.