CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu istifa edecek mi? MYK hakkında kulis bilgisini aktaran Fatih Portakal'dan tepki: Seninle olmuyor Kemal Bey

"KEMAL KILIÇDAROĞLU KALIYOR, MYK DEĞİŞİYOR"

Portakal, "Perşembe günü yapılacak toplantıdan hiç bir şey çıkmayacak." dedi ve edindiği bilgileri şöyle anlattı:

Gelen bilgilere göre, Kemal Kılıçdaroğlu görevinde kalacak. 'Arkamda durun' demiş. Onlar da, 'Arkanızdayız' demişler. Ama MYK'yı değiştirecek. Güvendiği insanlar kalacak, Muharrem Erkek, Faik Öztrak, Veli Ağbaba, Bülent Kuşoğlu, Ahmet Akın gibi isimler kalacak. Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır gibi isimler gelecek. Yani anlayacağınız MYK'yı değiştiriyor, kendisi kalıyor.

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Portakal, bilgileri aktardıktan sonra bir kez daha Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etti. Portakal, şu ifadeleri kullandı: