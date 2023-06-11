Ekrem İmamoğlu yine "değişim" dedi: Kemal Kılıçdaroğlu'na rest çekti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs cumhurbaşkanı ikinci tur seçimlerinde yaşadığı hezimet ardından 12 gün sonra katıldığı bir programda kurultaya dair açıklamalarda bulundu.
CHP kurultayında başka adayların olup olamayacağına yönelik yöneltilen bir soruda ise Kılıçdaroğlu, kurultayda kimsenin adaylığının önünde engel olmadığını belirtti. Ancak belediye başkanlarının görevini yapması gerektiğini vurguladı.
"DAHA DOĞRU VE TUTARLI"
İstanbul Büyükşehir (İBB) Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Haliç Su Sporları Merkezi'ni açtıktan sonra gazetecilerin gündeme ilişkin sorularına cevap verdi.
İlk olarak İmamoğlu'na "CHP Genel Başkanı belediye başkanları seçildiği belediyelere hizmet etmek durumundadır, onu oradan alalım, başka bir işe uğraşa verelim bu siyasetin temeline aykırıdır açıklamasında bulundu. Bunu İBB Başkanı olarak nasıl değerlendirirsiniz?" sorusu yöneltildi.