Kemal Kılıçdaroğlu'nun değişim numarası: 7 dönemdir vekil olan bile var!

Ancak CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu gibi koltuk sevdalısı bir çok isim var...

7 DÖNEMDİR VEKİL OLAN VAR

AK Parti, siyasette değişimin ve dönüşümün önünü açmak için getirdiği 3 dönem kuralını bilfiil uygularken, CHP'de 26 isim 4 dönemden fazladır Meclis'te...