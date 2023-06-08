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    • 08.06.2023 06:43
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    • 08.06.2023 07:02
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    Kemal Kılıçdaroğlu'nun değişim numarası: 7 dönemdir vekil olan bile var!

    Yaşadığı seçim hezimetinin ardından seçmeni oyalamak için faturayı göstermelik olarak MYK'ya kesen Kemal Kılıçdaroğlu'nun değişim palavrası bir kez daha ortaya çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu gibi ekibinin de oturduğu koltuktan kalkmak bilmediği ortaya çıktı. CHP'de birçok milletvekili 4 dönemden fazla Meclis'e girerken Engin Altay gibi isimlerin 7 dönemdir CHP'den vekil yapıldığı görüldü.

    Değişim palavrası

    8'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan fark yiyerek 12. seçim mağlubiyetini aldı.

    KOLTUKTAN KALKMIYOR
    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisine karşı bayrak açmasının ardından parti örgütü ve örgüt yönetimlerini kendine bağlayan Kılıçdaroğlu "Koltuğu bırakmayacağım" mesajı veren Kılıçdaroğlu tüm MYK'nın istifasını alarak sözde 'Değişim' sürecini başlattı.

    Ancak CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu gibi koltuk sevdalısı bir çok isim var...

    7 DÖNEMDİR VEKİL OLAN VAR
    AK     Parti, siyasette değişimin ve dönüşümün önünü açmak için getirdiği 3 dönem kuralını bilfiil uygularken, CHP'de 26 isim 4 dönemden fazladır Meclis'te...

    Engin Altay (İstanbul), 2002'den bu yana tüm seçimlerde aday gösterilerek 7 dönem Meclis'te kendine yer buldu.

    Faik Öztrak (Tekirdağ) ise tam 6 dönemdir Meclis'te. İlhan Kesici (İstanbul), Yaşar Tüzün (Bilecik) 6 dönemdir parlamentoda vekil olarak bulunuyor.

    Erdoğan Toprak (İstanbul), Veli Ağbaba (Malatya), Özgür Özel (Manisa), Tekin Bingöl (Ankara), Uğur Bayraktutan (Artvin), Mahmut Tanal (Şanlıurfa), Bülent Tezcan (Aydın), Sezgin Tanrıkulu (Diyarbakır) ise 5 dönemdir vekillik yapıyor.

    Murat Emir (Ankara), Tuncay Özkan (İzmir), Barış Karadeniz (Sinop), Burcu Köksal (Afyonkarahisar), Gamze Akkuş İlgezdi (İstanbul), Hüseyin Yıldız (Aydın), Enis Berberoğlu (İstanbul), Oğuz Kaan Salıcı (İstanbul), Orhan Sarıbal (Bursa), Seyit Torun (Ordu), Zeynel Emre (İstanbul), Nurhayat Altaca (Bursa), Utku Çakır Özer (Eskişehir) ve Vecdi Gündoğdu (Kırklareli) tam 4 dönemdir vekil sıralarında oturuyor.

    FETÖ'nün kumpas kasetlerini yaydığı için hapis cezası alana, Başkan Erdoğan'a galiz küfürler edenden PKK'dan oy dilenene kadar birçok isim yer alıyor...
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