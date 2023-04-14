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    • Haberler
    • 14.04.2023 15:50
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    • 14.04.2023 16:27
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    "Bedava traktör" patladı, yeni vaat "tam altın"! CHP'li Özgür Özel sosyal medya alay konusu oldu

    CHP, 14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kala seçmenin oylarını alabilmek adına vaatlerinde; çıtayı her seferinde 1 adım daha yukarıya taşıyor. Yerel seçimde "bedava traktör" vaadini sosyal medya üzeriden büyük bir heyecanla duyuran Özgür Özel, seçimlerden sonra sözünü tutamayan partisini "çarpıcı olsun diye" yazmıştık diye savunmuştu. Bu sözlerini unutan Özel, bu kez "bedava tam altın" vaadiyle seçmenin karşısına çıktı. Özel'in sözleri sosyal medyada alay konusu oldu.

    takvim.com.tr
    Bedava traktör patladı, yeni vaat tam altın!

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, 2019 yerel seçimleri öncesinde sosyal medya hesabından "İnanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör vereceğiz. CHP'ye oy verene traktör bedava" açıklamasında bulundu. Özel, seçmeni kandırdığı traktör vaadi için daha sonra yaptığı açıklamada "Onu çarpıcı olsun diye yazdık" demişti.

    TAM ALTIN VADETTİ
    Özel bu sefer tam altın vaadinde bulundu. 14 Mayıs genel seçimlerine 1 ay kala CHP'nin yeni vaadini açıklayan Özgür Özel, HALK TV ekranlarında akla ziyan bir açıklamada bulunarak şunları söyledi: "Yoksulluğu ortadan kaldırmak için her aileyi gelir seviyesine getireceğiz. Bunun adı bir asgari ücret. Buna denk gelen altın nedir? Bir tam altın 8 binin üzerinde. Diyoruz ki tamamen yoksula ve hiçbir geliri olmayana her ay bir tam cumhuriyet altını vereceğiz. Geliri asgari ücretin altındaysa yarım altın vereceğiz. Geliri 5-6 bin liraysa çeyrek altın vereceğiz. Bunu da altın kartla vereceğiz."

    DALGA KONUSU OLDU
    Sosyal medyada ise Özgür Özel'in tam altın, yarım altın ve çeyrek altın vaadine yönelik yorumlar yapıldı. Seçmen, Özel'in "bedava traktör" vaadiyle seçmeni kandırdığını anımsatarak tepkisini Özel'e sosyal medyadan iletti. Kimi sosyal medya kullanıcıları ise CHP'nin "tam altın" vaadini dalga konusu yaptı.

    İŞTE O TEPKİLER: "MİLLET ARTIK YEMİYOR"
    "Özgür Özel: 'Yoksul aileye her ay bir tam altın" daha önce de: 'Her çiftçiye traktör' demişti. En azından sözünüzü tutup CHP'li belediyelerde olan çiftçilere traktör verseydiniz."

    "Özgür Özel: "Hiçbir geliri olmayana her ay bir tam altın vereceğiz" Hobbaa.... Hoş geldin tam altın... Güle güle bedava traktör. Millet artık yemiyor be"

        "Yarın çıkıp bunu da 'çarpıcı olsun diye söyledik.' demeyesin Özgür bey"

        "Ufak atta civcivler yesin"

        "Aynı kişi yerel seçimlerde her çiftçiye traktör sözü vermişti, seçimden sonra da yalan söylediğini kabul etmişti. Hiç utanmıyor."

            "Traktör vereceğiz diyen de bu değil miydi? Traktör alanlar parmak kaldırsın…"

            "Traktör sözü veren de sonrasında 'çarpıcı olsun diye böyle dedik' diyen de kendisiydi... Kendi seçmenlerine bile saygısı olmayan bir zihniyetin söz ve vaat verme noktasında sınır tanımaz olacağını kestirmek zor değil. Ne de olsa CEHAPE seçmeni her şartta tıpış tıpış oy veriyor"

            BAY KEMAL'İN TUTULMAYAN SÖZLERİ!
            Öte yandan 7'li koalisyonun ortak adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu da geçmişte verdiği ve hiç gerçekleştirmediği vaatleri yine gündem konusu oldu. Halka seçimlerde bol keseden vaatlerde bulunan Bay Kemal ve ekibi verdikleri hiçbir sözü yerine getirmedi.

            İşte Bay kemal'in verdiği ve hiç gerçekleştirdiği vaatler;

            2009 İBB SEÇİMLERİ
            "Türkiye yüz yıldır metroyu konuşuyor ve geldiğimiz nokta ne? 12 buçuk kilometre metro. AK Parti döneminde yapılan 7 buçuk kilometre. Biz '5 yılda 80 kilometre metro yapacağız' diyoruz. Bu açık ve net bir taahhüt."

            Ekrem İmamoğlu, İBB'nin başına geçtikten sonra son 4 yılda sadece 7,2 km metro yapıldı. Bu Kılıçdaroğlu'nun bir yılda vadettiği metronun yarısı kadar etmiyor.

            Kılıçdaroğlu, "Müze Metro istasyonları kuracağız." vaadinde bulunmuştu.

            Aynı vaadi Ekrem İmamoğlu'da 2019 yılında verdi. Ancak henüz açılmış bir "Müze Metro" yok.

                İBB adaylığı sırasında Kılıçdaroğlu "Biyolojik arıtmayı devreye sokarak, arıtılmış suları kent kullanımına sokacağız" diyerek projeyi vaatleri arasında açıklamıştı.

                Ekrem İmamoğlu göreve geldiğinde bir önceki İBB yönetimi tarafından planlaması yapılan Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma tesisini gerek olmadığını söyleyerek iptal etti.

                Kılıçdaroğlu 2009'da 3. Köprü için, "İstanbullular birlikte buna karar vermemiz lazım. Mesele, bu projeye baştan karşı çıkmak veya baştan kabul etmek değil. Akılcı, mantıklı, tarafların en azından kaygılarını giderecek bir proje olarak ele almak." dedi

                Kılıçdaroğlu'nun 3. Köprü için yaptığı bu açıklamaya rağmen CHP 3. Köprünün iptali için birçok defa çeşitli sebeplerden mahkemeye başvurdu. Gezi olayları için protestocular tarafından iletilen maddelerden biride 3. Köprünün iptaliydi.

                2011 GENEL SEÇİMLER
                CHP'nin Eşit Yurttaş Özgür Toplum isimli "Demokrasi Raporu"nda Genelkurmay Başkanlığı'nın Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanması önerilmektedir.

                15 Temmuz 2018'de KHK ile Genelkurmay Başkanlığı Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandı. CHP bunu çeşitli platformlarda eleştirerek iktidara gelmesi durumunda burada değişiklik yapacağını açıkladı.

                2015 GENEL SEÇİMLER
                Eğitimin tam güne çıkartılacağı belirtilen bildirgede, taşımalı eğitime son verileceği vurgulandı.

                2015 yılında tam gün eğitim vaadinde bulunan CHP sonrasında ise tam gün eğitim uygulamasının İmam Hatip'leri doldurmak için hayata geçirildiğini iddia etti.

                CHP, 2015 seçimleri öncesinde "12 Eylül askeri darbesinin mirası olan darbe yasalarını tümüyle ortadan kaldıracağız." vaadinde bulundu.

                Ancak, bugüne kadar gerçekleştirilen hemen her anayasa değişikliği için CHP karşı çalışma yaptı.

                2018 CUMHURBAŞKANLI VE GENEL SEÇİMLERİ
                Kılıçdaroğlu 2017 yılında, "Bir partinin genel başkanı nasıl tarafsız olur? Velev ki seçildi, nasıl gidecek namusu ve şerefi üzerine yemin edecek? Benim namusum ve şerefim bu kadar ucuz mu? Partili birisinin adaylığını ahlaki açıdan da, vicdani olarak da doğru bulmuyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

                Ancak 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde açıklanan bildirgede Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda partisinden ayrılmayacağı açıklandı.

                2018 seçimleri öncesinde Kılıçdaroğlu, "Bizim onurumuzu zedeleyen Mavi Marmara Anlaşmasını iptal edeceğiz. 9 vatandaşın haklarını savunacağız." dedi.

                Ancak aynı dönemde yaptığı başka bir açıklamada ise hem İHH hem de şehitleri aşağıladı: "Bunların bir de kuruluşları var İHH diye, Mavi Marmara'da ölülerine bile sahip çıkmadılar bunlar. Bunlar da paracı, iradelerini satabiliyorlar. Bir de kendini Müslüman kabul ediyorsunuz?"

                    Kılıçdaroğlu, "Ülkenin lojistik avantajlarını ortaya çıkarmak üzere Karadeniz'i, Doğu ve İç Anadolu üzerinden Akdeniz'e bağlayan demir yolu hatları inşa edilecek. Marmara Bölgesi'nin etrafında bir ulaşım çemberi oluşturulacak." vaadinde bulundu.

                    Ancak, Kılıçdaroğlu ihalesi yapılan Bursa-Bandırma demiryolunu pahalı diyerek eleştirdi. Daha önce ise Marmaray projesi "Ne gerek var" demişti.

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                    Emlak Konut
                    Haberler Haberler "Bedava traktör" patladı, yeni vaat "tam altın"! CHP'li Özgür Özel sosyal medya alay konusu oldu
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