"Bedava traktör" patladı, yeni vaat "tam altın"! CHP'li Özgür Özel sosyal medya alay konusu oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, 2019 yerel seçimleri öncesinde sosyal medya hesabından "İnanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör vereceğiz. CHP'ye oy verene traktör bedava" açıklamasında bulundu. Özel, seçmeni kandırdığı traktör vaadi için daha sonra yaptığı açıklamada "Onu çarpıcı olsun diye yazdık" demişti.

TAM ALTIN VADETTİ

Özel bu sefer tam altın vaadinde bulundu. 14 Mayıs genel seçimlerine 1 ay kala CHP'nin yeni vaadini açıklayan Özgür Özel, HALK TV ekranlarında akla ziyan bir açıklamada bulunarak şunları söyledi: "Yoksulluğu ortadan kaldırmak için her aileyi gelir seviyesine getireceğiz. Bunun adı bir asgari ücret. Buna denk gelen altın nedir? Bir tam altın 8 binin üzerinde. Diyoruz ki tamamen yoksula ve hiçbir geliri olmayana her ay bir tam cumhuriyet altını vereceğiz. Geliri asgari ücretin altındaysa yarım altın vereceğiz. Geliri 5-6 bin liraysa çeyrek altın vereceğiz. Bunu da altın kartla vereceğiz."