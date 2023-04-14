"Bedava traktör" patladı, yeni vaat "tam altın"! CHP'li Özgür Özel sosyal medya alay konusu oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, 2019 yerel seçimleri öncesinde sosyal medya hesabından "İnanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör vereceğiz. CHP'ye oy verene traktör bedava" açıklamasında bulundu. Özel, seçmeni kandırdığı traktör vaadi için daha sonra yaptığı açıklamada "Onu çarpıcı olsun diye yazdık" demişti.
TAM ALTIN VADETTİ
Özel bu sefer tam altın vaadinde bulundu. 14 Mayıs genel seçimlerine 1 ay kala CHP'nin yeni vaadini açıklayan Özgür Özel, HALK TV ekranlarında akla ziyan bir açıklamada bulunarak şunları söyledi: "Yoksulluğu ortadan kaldırmak için her aileyi gelir seviyesine getireceğiz. Bunun adı bir asgari ücret. Buna denk gelen altın nedir? Bir tam altın 8 binin üzerinde. Diyoruz ki tamamen yoksula ve hiçbir geliri olmayana her ay bir tam cumhuriyet altını vereceğiz. Geliri asgari ücretin altındaysa yarım altın vereceğiz. Geliri 5-6 bin liraysa çeyrek altın vereceğiz. Bunu da altın kartla vereceğiz."
DALGA KONUSU OLDU
Sosyal medyada ise Özgür Özel'in tam altın, yarım altın ve çeyrek altın vaadine yönelik yorumlar yapıldı. Seçmen, Özel'in "bedava traktör" vaadiyle seçmeni kandırdığını anımsatarak tepkisini Özel'e sosyal medyadan iletti. Kimi sosyal medya kullanıcıları ise CHP'nin "tam altın" vaadini dalga konusu yaptı.
İŞTE O TEPKİLER: "MİLLET ARTIK YEMİYOR"
"Özgür Özel: 'Yoksul aileye her ay bir tam altın" daha önce de: 'Her çiftçiye traktör' demişti. En azından sözünüzü tutup CHP'li belediyelerde olan çiftçilere traktör verseydiniz."
"Özgür Özel: "Hiçbir geliri olmayana her ay bir tam altın vereceğiz" Hobbaa.... Hoş geldin tam altın... Güle güle bedava traktör. Millet artık yemiyor be"