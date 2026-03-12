CANLI YAYIN
Geri
Canlı yayında hareketli dakikalar: Lübnan polisi A Haber ekibini durdurdu

Canlı yayında hareketli dakikalar: Lübnan polisi A Haber ekibini durdurdu

İsrail saldırılarını yerinden takip eden A Haber ekibi, güvenlik güçlerinin engeliyle karşılaştı. Muhabir Kurşun, "Araç trafiği açık ama basın yasak" diyerek sahadaki dikkat çeken çelişkiyi aktardı.

Bunlar da Var

İran Tel Aviv'i bombardımana tuttu
İran Tel Aviv'i bombardımana tuttu
Flavius Müslüman oldu
Flavius Müslüman oldu
Başkan Erdoğan'dan iftar programında Orta Doğu mesajı: İsrail bölgeyi terörize ediyor
Başkan Erdoğan'dan iftar programında Orta Doğu mesajı: İsrail bölgeyi terörize ediyor
İran'dan 'Tel Aviv'i Boşaltın' uyarısı
İran'dan 'Tel Aviv'i Boşaltın' uyarısı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle