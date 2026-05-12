Bolu Belediyesi’ne 5. dalga operasyonu
Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürütülen bir soruşturma kapsamında sabah saatlerinde Bolu Belediyesi’ne yönelik 5. dalga operasyonunu başlattı. Belediye hizmet binasına otoparktan giriş yapan ekipler, özellikle Bol Tur A.Ş. ve kritik birimlerdeki çok sayıda dosyayı mercek altına alırken; operasyonun kapsamı ve incelenen evraklar kamuoyunda büyük merak uyandırdı.
Şafak Vakti 5. Dalga Baskını
Bolu'da yerel yönetim birimlerine yönelik süren soruşturma, sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen yeni bir operasyonla derinleşti. Bolu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, operasyonun 5. safhası için sabah saatlerinde Bolu Belediyesi hizmet binasına intikal etti. Binaya otopark girişinden giriş yapan jandarma birimleri, belediye içindeki belirli departmanlarda eş zamanlı inceleme başlattı.
Bol Tur A.Ş. ve Kritik Birimlerde İnceleme
Operasyonun ana odağında, belediye iştiraki olan Bol Tur A.Ş. ve bu şirkete bağlı birimler yer aldı. Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri şirketin mali kayıtları ve resmi yazışmalarının bulunduğu çok sayıda klasörü titizlikle incelemeye aldı. Soruşturmanın selameti açısından el konulan veya kopyalanan dijital ve fiziki evraklar, analiz edilmek üzere komutanlığa götürüldü.
Ekiplerin Binadaki Çalışmaları Sürüyor
Belediye binasındaki hareketlilik devam ederken, jandarma ekiplerinin incelemelerini sürdürdüğü bildirildi. Soruşturmanın içeriği ve daha önce gerçekleştirilen 4 dalga ile bağlantısına dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken, adli makamların incelemeler bittikten sonra sürece ilişkin detayları paylaşması bekleniyor. Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat sürüyor.