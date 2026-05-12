Bolu Belediyesi’ne 5. dalga operasyonu

Şafak Vakti 5. Dalga Baskını

Bolu'da yerel yönetim birimlerine yönelik süren soruşturma, sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen yeni bir operasyonla derinleşti. Bolu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, operasyonun 5. safhası için sabah saatlerinde Bolu Belediyesi hizmet binasına intikal etti. Binaya otopark girişinden giriş yapan jandarma birimleri, belediye içindeki belirli departmanlarda eş zamanlı inceleme başlattı.

Bol Tur A.Ş. ve Kritik Birimlerde İnceleme

Operasyonun ana odağında, belediye iştiraki olan Bol Tur A.Ş. ve bu şirkete bağlı birimler yer aldı. Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri şirketin mali kayıtları ve resmi yazışmalarının bulunduğu çok sayıda klasörü titizlikle incelemeye aldı. Soruşturmanın selameti açısından el konulan veya kopyalanan dijital ve fiziki evraklar, analiz edilmek üzere komutanlığa götürüldü.

Ekiplerin Binadaki Çalışmaları Sürüyor

Belediye binasındaki hareketlilik devam ederken, jandarma ekiplerinin incelemelerini sürdürdüğü bildirildi. Soruşturmanın içeriği ve daha önce gerçekleştirilen 4 dalga ile bağlantısına dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken, adli makamların incelemeler bittikten sonra sürece ilişkin detayları paylaşması bekleniyor. Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat sürüyor.