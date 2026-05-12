İzmir'de feci kaza: Topunun peşinden ölüme gitti

Topunun Peşinden Ölüme Gitti

Feci kaza, saat 19.30 sıralarında Karabağlar Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.D. idaresindeki 35 S 00662 plakalı okul servis otobüsü, yolda oyun oynayan çocukları gördüğü için aracını durdurdu. Bir süre bekledikten sonra çocukların yoldan çekildiğini düşünerek tekrar hareket eden sürücü, o esnada sol arka tekerlek kısmına kaçan topunu almak için aracın altına giren 6 yaşındaki Işıl K.'ye çarptı.

Hastanede Acı Haber Geldi

Çevredeki vatandaşların büyük panik içerisinde yaptığı ihbar üzerine olay yerine ivedilikle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Işıl K., burada doktorların verdiği yoğun çabaya rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Servis Sürücüsü Gözaltında

Kaza sonrası olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, okul servis otobüsü sürücüsü A.D.'yi gözaltına alarak emniyete götürdü. Küçük Işıl'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, mahalleyi yasa boğan kazayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.