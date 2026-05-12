Trabzonspor projesine İBB davası: 30 yıllık emek çöp mü edilmek isteniyor?

Olayın merkezinde, mülkiyeti Milli Emlak’a ait olan ancak intifa (kullanım) hakkı 30 yıldır Trabzonspor’da bulunan Kartal’daki arazi yer alıyor. Kulüp, bu araziyi bir gelir kapısına dönüştürecek dev bir proje hazırlamış ve devletin ilgili kurumlarından onay almıştı. Ancak İBB’nin "plan notları ve imar düzenlemeleri" gerekçesiyle açtığı dava, projenin start almasını engelledi. Trabzonspor camiası, bu hamlenin sadece bir belediyecilik faaliyeti olmadığını, kulübün mali bağımsızlığına vurulmuş bir darbe olduğunu savunuyor.