DSÖ’den kritik Hantavirüs açıklaması: "Durum daha kötü olabilirdi panik yapmayın"
MV Hondius gemisi, Arjantin’den başladığı yolculuğunda virüsün pençesine düştü. Cape Verde (Yeşil Burun Adaları) gemiyi limana kabul etmeyince, Dünya Sağlık Örgütü ve AB’nin devreye girmesiyle İspanya insani gerekçelerle geminin Kanarya Adaları’na yanaşmasına izin verdi. Ancak Tenerife yerel yönetimi, "Halkımızı riske atamayız" diyerek bu kararı reddetti. Öte yandan İtalya’da, Johannesburg’da enfekte olan bir turistle aynı uçağı paylaşan 4 kişi için 21 günlük ev karantinası başlatıldı. DSÖ, hantavirüsün COVID-19 gibi bir pandemiye dönüşmeyeceğini ancak insandan insana bulaşabilen "Andes" varyantı nedeniyle azami dikkat gerektiğini vurguladı.