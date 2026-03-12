CANLI YAYIN
Bin aydan hayırlı müjde: Kadir Gecesi’nin faziletleri nelerdir?

İslam dininde Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olarak bilinen ve içinde bin aydan daha fazla hayır barındıran bu özel zaman diliminin müminler için taşıdığı büyük müjdeleri derledik.

