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Berat Albayrak yargıda 3. kez haklı çıktı: '128 milyar dolar' davasında son nokta!

Berat Albayrak yargıda 3. kez haklı çıktı: '128 milyar dolar' davasında son nokta!

CHP'nin "128 milyar dolar" kampanyasına karşı açılan davalarda yargı süreci tamamlandı. AYM, iddiaların Berat Albayrak ile doğrudan bağının kurulamadığını tespit ederek yerel mahkemenin tazminat kararını onadı.

AYM "İfade Özgürlüğü İhlali" İddiasını Reddetti

Berat Albayrak'ın daha önce açtığı ve kazandığı tazminat davasının ardından, istinaf mahkemesinin de onadığı kararı CHP yönetimi Anayasa Mahkemesi'ne taşımıştı. Kampanyanın "ifade özgürlüğü" kapsamında olduğunu savunan ana muhalefet partisinin bireysel başvurusunu inceleyen Yüksek Mahkeme, nihai kararını verdi. AYM, CHP'nin başvurusunu haksız bularak reddetti.

"İddialar ile Davacı Arasında Bağ Kurulamadı"

Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararın gerekçesinde, CHP tarafından ortaya atılan iddiaların ve yapılan suçlamaların içi boş olduğu vurgulandı. Yüksek Mahkeme, söz konusu siyasi kampanyadaki isnatların "davacıyla (Berat Albayrak) doğrudan bağını kuran bir temellendirmenin yapılamadığını" resmi olarak tespit etti. Bu gerekçeyle, daha önce verilen tazminat kararının yerinde ve hukuka uygun olduğu hükmüne varıldı.

Hukuki Süreç Tamamen Sonlandı

Bu kararla birlikte, Berat Albayrak'ın itibarını hedef alan ve siyasi tartışmalara neden olan "128 milyar dolar" iddialarına karşı yürütülen hukuki mücadele, yargının en üst kurumu tarafından Albayrak lehine tamamen sonuçlandırılmış oldu. Siyasi kulislerde geniş yankı uyandıran bu hamle, muhalefetin geçmiş dönemdeki en büyük iddialarından birinin hukuken çöktüğü şeklinde yorumlandı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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