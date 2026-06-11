İki otomobil çarpıştı: 17 yaşındaki Ali Koltka vefat etti

Giriş Tarihi: 11 Haziran 2026 21:49

Takla Atıp Karşı Şeride Geçti

Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu üzerinde meydana geldi.Muhammet Ali Koltka idaresindeki otomobil, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden kontrolden çıktı. Savrularak takla atmaya başlayan otomobil, orta refüjde bulunan beton aydınlatma direğine şiddetle çarptıktan sonra duramayarak karşı şeride geçti.

Kazadan Kaçmak İsterken O da Karşı Şeride Savruldu

Bu sırada karşı istikametten gelmekte olan Halil İbrahim Tunç yönetimindeki otomobil, bir anda karşısına çıkan kazalı araca çarpmamak için ani ve sert bir manevra yaptı. Ancak bu ani hamle nedeniyle sürücü Tunç da direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan bu ikinci araç da refüjü aşarak karşı şeride geçti ve yol kenarında bulunan bir başka aydınlatma direğine çarparak durabildi.

17 Yaşındaki Ali Olay Yerinde Can Verdi

Her iki otomobilin de hurdaya döndüğü kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine hızla ulaşan ekipler, araçların içinde sıkışan yaralıları çıkarmak için hemen kurtarma çalışması başlattı.

Sağlık ekiplerinin ilk takla atan araçta yaptığı kontrollerde, yolcu konumunda bulunan 17 yaşındaki Ali Koltka'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz gencin cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Sürücüler Şehir Hastanesine Kaldırıldı

Kazada yaralanan araç sürücüleri Muhammet Ali Koltka ve Halil İbrahim Tunç, sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücülerin hastanedeki tedavileri devam ediyor.

Kaza nedeniyle kara yolunda trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Direğe çarpan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılması ve belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.