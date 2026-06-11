CANLI YAYIN
Geri
Kastamonu’da göçük faciası: İşçi 5 metrelik toprak yığınının altında kaldı

Kastamonu’da göçük faciası: İşçi 5 metrelik toprak yığınının altında kaldı

Merkez ilçeye bağlı Kavacık Mahallesi'nde taşeron firma işçisi, derin kazı alanında toprak altında kaldı. İş makineleri ve arama kurtarma ekiplerinin katıldığı operasyonda zamana karşı büyük bir mücadele veriliyor.

5 Metrelik Toprak Yığınının Altında Kaldı

Olay, saat 17.30 sıralarında Kastamonu Merkez ilçesi Örencik köyü Kavacık Mahallesi'nde yaşandı.Kastamonu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü bünyesinde altyapı faaliyetlerini sürdüren taşeron firmaya bağlı çalışan bir işçi, iş makinelerinin kazı yaptığı esnada ani bir toprak kayması sonucu göçük altında kaldı. Çevredeki diğer işçilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine büyük bir panik yaşandı ve hemen yetkililere haber verildi.

Ekipler Seferber Oldu: 3 Saattir Kurtarma Çalışması Sürüyor

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan uzman arama kurtarma ekipleri, yeni bir toprak kayması riskine karşı çevre güvenliğini alarak hızlıca arama kurtarma faaliyetlerine başladı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

Bunlar da Var

Konya Selçuklu'da korkunç kaza: Ayşenur Can'ın ölümü kamerada - VİDEO
Konya Selçuklu'da korkunç kaza: Ayşenur Can'ın ölümü kamerada - VİDEO
Konya Selçuklu'da feci kaza: Ayşenur C. vefat etti
Konya Selçuklu'da feci kaza: Ayşenur C. vefat etti
Irmak öğretmenden geriye kalan tek şey: Yürek burkan görüntüler!
Irmak öğretmenden geriye kalan tek şey: Yürek burkan görüntüler!
Diyarbakır Çınar'da 2 kişinin öldüğü kaza kamerada: İbre 159!
Diyarbakır Çınar'da 2 kişinin öldüğü kaza kamerada: İbre 159!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle