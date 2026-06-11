Kastamonu’da göçük faciası: İşçi 5 metrelik toprak yığınının altında kaldı

Giriş Tarihi: 11 Haziran 2026 21:01

5 Metrelik Toprak Yığınının Altında Kaldı

Olay, saat 17.30 sıralarında Kastamonu Merkez ilçesi Örencik köyü Kavacık Mahallesi'nde yaşandı.Kastamonu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü bünyesinde altyapı faaliyetlerini sürdüren taşeron firmaya bağlı çalışan bir işçi, iş makinelerinin kazı yaptığı esnada ani bir toprak kayması sonucu göçük altında kaldı. Çevredeki diğer işçilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine büyük bir panik yaşandı ve hemen yetkililere haber verildi.

Ekipler Seferber Oldu: 3 Saattir Kurtarma Çalışması Sürüyor

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan uzman arama kurtarma ekipleri, yeni bir toprak kayması riskine karşı çevre güvenliğini alarak hızlıca arama kurtarma faaliyetlerine başladı.