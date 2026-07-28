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Ahbap soruşturmasında ünlüler çark etti: Dün bağış topluyorlardı bugün hata yaptık dediler

Ahbap soruşturmasında ünlüler çark etti: Dün bağış topluyorlardı bugün hata yaptık dediler

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Ahbap Derneği yolsuzluk soruşturmasında savcı karşısına çıkan ünlü isimler düne kadar destekledikleri yapıyla ilgili U dönüşü yaptı. Sosyal medyada vatandaşı Ahbap'a yönlendiren isimler ifadelerinde hata yaptıklarını söyledi.

Ünlü isimler adliye koridorlarında ifade verdi

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Uğur Dündar,Mahsun Kırmızıgül,Gülben Ergen,Elçin Sangu ve Hayko Cepkin savcılık tarafından adliyeye çağrıldı. İfade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na gelen ünlü isimlerin geçmişte derneğe verdikleri destekler ve sonrasındaki açıklamaları dikkat çekti.

Dün övgüler yağdırıp bağış topluyorlardı

Soruşturma dosyasında şüpheli ve tanık konumundaki isimlerin afet dönemlerinde Ahbap Derneği için yaptıkları yoğun sosyal medya paylaşımları yer aldı. Vatandaşları kamu kurumları yerine derneğin banka hesaplarına yönlendiren ve Haluk Levent'e övgüler yağdıran ünlülerin paylaşımları tek tek dosyaya eklendi.

Adliyede çark ettiler hata yaptık dediler

Daha önce derneğin adeta gönüllü sözcülüğünü üstlenen isimler savcılık sorgusunda geri adım attı. İfadelerinde derneğe bizzat parasal bir bağış yapmadıklarını yalnızca çağrıda bulunduklarını belirten isimler kendilerini hata yaptık diyerek savundu. İyilikten maraz doğar diyen Gülben Ergen ve diğer isimlerin bu tutumu kamuoyunda eleştirilere neden oldu.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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