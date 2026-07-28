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Gümüşhane'de traktörün altında kalan Mustafa Savaş yaşamını yitirdi

Gümüşhane'de traktörün altında kalan Mustafa Savaş yaşamını yitirdi

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Gümüşhane'de rampada arızalanan traktörünü tamir etmek isteyen orman işçisi Mustafa Savaş hareket eden aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

Tamir etmek istediği traktörün altında kaldı

Kaza öğle saatlerinde Gümüşhane merkeze bağlı Sungurbeyli köyü Hurşutlar mevkiinde meydana geldi. Orman işçisi olarak çalışan 40 yaşındaki Mustafa Savaş izinli ağaç kesimi yapılan bölgede rampada arızalanan traktörünü tamir etmek istedi. Savaş çalışması sırasında aracın aniden hareket etmesi sonucu traktörün altında kaldı.

Ekipler olay yerine güçlükle ulaştı

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık jandarma itfaiye orman ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ana yoldan yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan ve yolun bozuk olması nedeniyle bölgeye ulaşmakta güçlük çeken sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Mustafa Savaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Soruşturma başlatıldı

3 çocuk babası olduğu öğrenilen Mustafa Savaş'ın cenazesi incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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