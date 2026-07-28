Teyzesini öldürüp evi ateşe vermişti: Yapay zekadaki cinayet planı ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2026 18:13

Yapay zekada cinayet yöntemlerini aradığı ortaya çıktı

Tekirdağ Süleymanpaşa'da teyzesi Binnaz Eriş'i bıçaklayarak öldürdükten sonra evi ateşe veren İnci Çalışkan hakkında yürütülen soruşturmada iddianame hazırlandı. Dijital incelemelerde şüphelinin olay öncesinde yapay zekaya iz bırakmadan insan öldürme yolları ve adli tıp ders notları gibi konularda aramalar yaptığı tespit edildi.

Evinde kanlı bıçak ve ziynet eşyaları bulundu

İddianamede şüphelinin adresinde yapılan aramada maktule ait kan izleri taşıyan bıçak ile birlikte döviz ve altından elde edilen paralar ele geçirildi. İtfaiye raporunda ise yangının delilleri karartmak amacıyla yatak odası ve oturma odasında ayrı noktalardan kasten çıkarıldığı kaydedildi.

Sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanık İnci Çalışkan hakkında tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Sanığın yargılanmasına 3 Kasım tarihinde Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.