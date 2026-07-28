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Pendik'te bina yangını: Giriş kattaki dükkan alev alev yandı

Pendik'te bina yangını: Giriş kattaki dükkan alev alev yandı

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Pendik'te 7 katlı bir binanın giriş katındaki dükkanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yoğun dumanla kaplanan binadaki vatandaşlar güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Giriş kattaki dükkanda yangın çıktı

Olay, saat 19.40 sıralarında Pendik Çınardere Mahallesi Olimpiyat Caddesi üzerinde meydana geldi. 7 katlı bir binanın giriş katında bulunan dükkanda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın başladı.

Bina yoğun dumanla kaplandı

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle bina bir anda yoğun dumanla kaplandı. İhbar üzerine adrese çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, bir yandan yangına müdahale ederken diğer yandan bina sakinlerini güvenli şekilde tahliye etti.

Maddi hasar meydana geldi

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, yangının çıktığı dükkanda maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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