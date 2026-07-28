İstanbul'da kontrolden çıkan araç eve daldı: Evin duvarı yıkıldı yaralılar var

Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2026 20:58

Kontrolden çıkan araç müstakil eve daldı

Kaza Arnavutköy Ulubatlı Hasan Caddesi'nde meydana geldi. Eyüp A. idaresindeki otomobil seyir halindeyken kontrolden çıktı. Yolda savrularak manevralar yapan araç yol kenarında bulunan müstakil eve çarparak içeri girdi.

Çarpmanın etkisiyle evin duvarı yıkıldı

Çarpmanın şiddetiyle müstakil evin bir bölümü yıkılırken yapı içerisinde ağır hasar oluştu. Feci kazada otomobilde bulunan 3 kişi ile o sırada evde bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.