Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2026 15:33 Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2026 15:34

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde motosiklet kazasında ağır yaralandığı ihbarı üzerine hastaneye kaldırılan 30 yaşındaki Duhan Sağıroğlu'nun silahla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Sakarya'da emniyet güçlerini alarma geçiren olay, Sapanca ilçesi Güldibi Mahallesi Taşlık Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgeden gelen motosiklet kazası ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralandığı belirtilen 30 yaşındaki Duhan Sağıroğlu, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hızla hastaneye nakledildi. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kaza Değil Silahlı Saldırı Olduğu Belirlendi

Olayın ardından genç yaşta hayatını kaybeden Sağıroğlu'nun ölümünü şüpheli bulan polis ekipleri geniş çaplı bir inceleme başlattı. Yapılan detaylı araştırmalar ve adli incelemeler neticesinde, gencin motosiklet kazası nedeniyle değil, silahlı saldırı sonucu vurularak hayatını kaybettiği tespit edildi.

Akrabası Gözaltına Alındı

Ekiplerin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda, Duhan Sağıroğlu ile akrabası Y.S. arasında çıkan tartışma sonrasında gencin silahla vurulduğu belirlendi. Olayın ardından şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.