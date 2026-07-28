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Sakarya'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı

Sakarya'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı

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Sakarya’nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

7 adrese eş zamanlı operasyon

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde satışı yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Karasu ilçesinde tespit edilen 7 şüphelinin adreslerine jandarma ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Uyuşturucu ve mühimmat ele geçirildi

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 1 kilo 422 gram bonzai, 10 gram metamfetamin, 125 ml sıvı aseton, 1 adet sentetik ecza, 3 adet fişek ve 8 adet cep telefonu ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken şüpheliler gözaltına alındı.

7 şüpheli de tutuklandı

Jandarmadaki adli işlemleri tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şahısların tamamı tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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