Sakarya'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı

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İstanbul'da kontrolden çıkan araç eve daldı: Evin duvarı yıkıldı yaralılar var

İstanbul'da kontrolden çıkan araç eve daldı: Evin duvarı yıkıldı yaralılar var

7 şüpheli de tutuklandı

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 1 kilo 422 gram bonzai, 10 gram metamfetamin, 125 ml sıvı aseton, 1 adet sentetik ecza, 3 adet fişek ve 8 adet cep telefonu ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken şüpheliler gözaltına alındı.

Uyuşturucu ve mühimmat ele geçirildi