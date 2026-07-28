Sakarya'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı
Sakarya’nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
7 adrese eş zamanlı operasyon
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde satışı yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Karasu ilçesinde tespit edilen 7 şüphelinin adreslerine jandarma ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Uyuşturucu ve mühimmat ele geçirildi
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 1 kilo 422 gram bonzai, 10 gram metamfetamin, 125 ml sıvı aseton, 1 adet sentetik ecza, 3 adet fişek ve 8 adet cep telefonu ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken şüpheliler gözaltına alındı.
7 şüpheli de tutuklandı
Jandarmadaki adli işlemleri tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şahısların tamamı tutuklanarak cezaevine teslim edildi.