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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 19 Ocak 2024, 16:35 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024, 16:37

Başkan Erdoğan'dan TSK'nın en büyük ikinci gemisi TCG Derya'nın denize indirilme töreninde önemli açıklamalar

Son dakika haberi! TCG Anadolu’dan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) ikinci en büyük gemisi olacak TCG Derya ile birlikte TCG İstanbul, TCG Arif Ekmekçi ve insansız deniz aracı olan Marlin Sida bugün donanmaya teslim edildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yalova Sefine Tersanesi'nde Mavi Vatana Güç: Yeni Deniz Platformları Teslimat Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Savunma sanayi projelerinde yerlilik oranının yüzde 80'e vardığını belirten Erdoğan, "Bugün sadece gemilerimizin teslimatıyla yetinmiyoruz, dünyada elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracımızı donanmamıza teslim ediyoruz." dedi.

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