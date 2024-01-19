CHP'nin ittifak uğruna yoluna kırmızı halılar serdiği, Özgür Özel'den 'şeffaflık' ve 'kayyum' vaadi alan DEM'liler bölücülükte vites yükseltti. DEM Parti İstanbul İl Eş Başkanı Murat Kalmaz, PKK kanalına konuk olup Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerimizi 'kürdistan' olarak tanımladı. Kayyuma son vereceklerini söyleyen Kalmaz açık açık devlete 'katliamcı' deyip iftira attı. Devlete 'katliamcı' diyen ittifak ortağı DEM'e kayıtsız kalan CHP'nin oy uğruna düştüğü aciz durum bir kez daha gözler önüne serildi.