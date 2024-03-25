Başkan Erdoğan yerel seçim çalışmaları kapsamında Tokat'ta miting yaptı. CHP'nin terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM ile tutuştuğu ortaklığa gönderme yapan Başkan Erdoğan "Talimat Kandil'den geliyor uygulama İstanbul'da ve Ankara'da ortaya çıkıyor." dedi. Emeklilerin yaşadığı sıkıntıların farkında olduklarını belirten Başkan Erdoğan, "Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun düşmeye başladığını göreceğiz. Önümüzdeki yıldan itibaren çalışanlarımızın ve emeklilerimizin alım gücünü yukarı çıkaracağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.