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Başkan Erdoğan’dan Rize mitinginde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan’dan Rize mitinginde önemli açıklamalar
03.05.2023 17:08 - Son Güncelleme: 03.05.2023 17:09

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Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. Başkan Erdoğan, mitingde açıklamalarda bulundu. Rize'de meydanı dolduran Rizelilere seslenen Erdoğan, "Bugüne kadar Rize'mde böyle bir kalabalık görmemiştim." dedi. 21 yılda yapılan icraatlar konusunda mitingde bir video gösteren Erdoğan, "Bizim 21 yılda yaptıklarımız ortada sen ne yaptın Bay Bay Kemal?" ifadelerini kullandı. Yaş çay alım fiyatını açıklayan Erdoğan, "Yaş çay alım fiyatını yüzde 64 artırarak 11 lira 30 kuruşa çıkartıyoruz." diyerek Rize'de artışı duyurdu. 7'li koalisyonun sapkın LGBT destekçisi olduğunu belirten Erdoğan, "Benim kardeşlerim ailenin kutsiyetini bilir. LGBT gibi sapkın yapıların niçin kendisine oy dilendiğini sorun Bay Bay Kemal LGBT'ci olduğunu biliyoruz. İYİ Parti seni de biliyoruz. Bunların hepsi LGBT'ci. " şeklinde konuştu.

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