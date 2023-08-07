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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2023, 19:19 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2023, 19:25

Başkan Erdoğan'dan muhalefete Akbelen mesajı: Çevreci görünümlü marjinallere aldırmıyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan, yaklaşık yaklaşık 3,5 saat süren Kabine Toplantısı sonrası ulusa seslenii gerçekleştiriyor. Akbelen üzerinden toplumsal algıyı manipüle etmek için fırsat kollayan Cumhuriyet Halk Partisi ve yandaşlarına da tepkisini konuşmasında dile getiren Başkan Erdoğan, "Bir tane 'ağaç diktik' diyemezler. Ama biz AK Parti hükümeti olarak milyonlar değil milyarlarca ağaç diktik. Çevreci görünümlü marjinallere aldırmıyoruz, işimize bakıyoruz. Buradan bir kez daha sesleniyorum, başaramadınız, başaramayacaksınız." ifadelerini kullandı.

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