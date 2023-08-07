SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2023, 17:42 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2023, 17:59

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı | Kabine'nin gündeminde neler var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Masada milyonları ilgilendiren konular ele alınacak. Dikkat çeken en önemli iki başık ise Tahıl Koridoru'nun geleceği ve dış yatırım odaklı ekonomi planı olacak. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantı saat 15.10 itibarıyla başladı.

Kabine'nin gündeminde kritik konular yer alırken, en önemli başlıklar arasında Tahıl Koridoru'nun geleceği ve dış yatırım odaklı ekonomi planı olacak.




"TAHIL KORİDORU" KRİZİ ELE ALINACAK
Yeni haftada Kabine, dış politika gündemiyle toplandı. Başkan Erdoğan Putin'le yaptığı telefon görüşmesinin şifrelerini Kabine ile paylaşacak. Sorunun çözümü için sunulan öneriler ve onların nasıl hayata geçirileceği görüşülecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan siyaset mesaisine Kabine Toplantısı ile devam edecek. Rusya-Ukrayna Savaşı, rafa kaldırılan tahıl koridoru ve Putin'in olası Türkiye ziyareti değerlendirilecek.



DIŞ YATIRIM ODAKLI EKONOMİ PLANI
Ekonomi de Kabine'nin önemli başlıklarından biri olacak. ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan'ın organizasyonunda yaklaşık 50 yatırımcının katılımıyla yapılan toplantıya katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, toplantı çıktılarını Kabine üyeleriyle paylaşacak.



Dış yatırımcıları Türkiye'ye çekmeye yönelik yürütülen ekonomi yönetiminin geldiği noktayı paylaşacak. Merkez Bankası'nın artan döviz rezervi de bu kapsamda ele alınacak.



TOPLU SÖZLEŞME SÜRECİ
Hafta ortasında başlayan ve memurları ilgilendiren toplu sözleşme süreci de gündemde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur cephesinin beklentilerini başta Erdoğan olmak üzere Kabine'ye iletecek. İkinci toplantı öncesi ilk değerlendirme yapılacak.



DEPREM BÖLGESİ
Deprem bölgesinin yeniden inşası süreci de Kabine'nin olmazsa olmaz başlıkları arasında yer alıyor. Yürütülen çalışmalar ve anahtar teslim projelerde gelinen son durum değerlendirilecek.

SIRADAKİ VİDEO
Paw Guards yöneticisi Erkin Erdoğdu'dan skandal! Başıboş köpekler için tehdit savurdu
07.08.2023Pazartesi
Kocaeli Derince Limanı’nda patlama! Uzman isim A Haber’de değerlendirdi
07.08.2023Pazartesi
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'dan TMO filosunda patlama sonrası önemli açıklamalar
07.08.2023Pazartesi
Tekirdağ'da fabrika alevlere teslim oldu: Patlamalar peş peşe geldi
07.08.2023Pazartesi
Kocaeli Derince Limanı’ndaki TMO deposunda patlama anı kamerada! İşte yeni görüntüler
07.08.2023Pazartesi
Bunlar da Var
CHP’den ’ihraç’ edilen Tanju Özcan’dan Kılıçdaroğlu’nu savunan CHP’li Yarkadaş’a salvo! 02:15
"Dünya tarihi bu kadar büyük bir yalakalık görmedi"
07.08.2023Pazartesi
CHP’deki ’değişim’ kervanına Sezgin Tanrıkulu da dahil oldu: Önümüzdeki seçimlerin yol haritası değişim ve yenilenmeden geçiyor 01:11
CHP'deki 'değişim' kervanına Sezgin Tanrıkulu da dahil oldu!
07.08.2023Pazartesi
İstanbul’da meteor düştü iddiası! İşte o anlar 00:17
İstanbul’da meteor düştü iddiası!
07.08.2023Pazartesi
CHP’nin Eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş’ten partisine FETÖ tepkisi 00:43
Yılmaz Ateş’ten partisine FETÖ tepkisi
07.08.2023Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA