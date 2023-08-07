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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2023, 19:31 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2023, 19:39

Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, muhalefetin Akbelen provokasyonuna çok sert tepki göstererek, "Tek gayesi ülkenin kalkınmasına takoz koymak olanların tüm bu hakikatlerle ilgilenmediğini çok iyi biliyoruz. Biz çevreci görünümlü marjinallere bakmıyoruz, sadece işimize bakıyoruz. Buradan ana muhalefet liderinin başına sesleniyorum. Muğla Belediyesi onların yönetiminde. Bugüne kadar ne kadar ağaç diktiniz? Çıkın bunun rakamını açıklayın. Bir tane ağaç diktik diyemezler. Biz AK Parti olarak milyarları aşan ağaç dikimleri yaptık" dedi. Enflasyonun tekrar tek haneye düşeceğini söyleyen Başkan Erdoğan, fındık alım fiyatlarının da müjdesi verdi.

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Başkan Erdoğan'dan muhalefete Akbelen mesajı: Çevreci görünümlü marjinallere aldırmıyoruz
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