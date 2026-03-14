Başkan Erdoğan’dan kritik mesaj: Türkiye krize çözüm arıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı iftar programında yaptığı konuşmada Gazze'de doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarının hedef alındığını belirterek yaklaşık 1700 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini söyledi. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin insan hayatını ve insani değerleri savunan bir anlayışla diyalog ve diplomasi yoluyla krizlere çözüm aradığını vurguladı.