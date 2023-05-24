Başkan Erdoğan'dan Ankara'da önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Hemşehri Dernekleri Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na özerklik tepkisinde bulunarak, "Bay Kemal'in sözü Kandil'e. Kandil'dekiler de onun sözünü mukabele ediyor" dedi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakma vaadine de tepki göstererek, "Bay bay Kemal Selo'ya ne diyor? Kim bu Selo? Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan değil mi? Yasin Börü yavrumuzun ölümüne neden olan değil mi? Selo'yu serbest bırakmak istiyorsanız oyu bize vereceksiniz, diyor. Bizim üzüldüğümüz ülkesine sevdasından şüphe duymadığımız CHP seçmeninin düşürüldükleri durumdur" şeklinde konuştu. Erdoğan, "Şimdiye kadar 500 bin Suriyeliyi memleketlerine gönderdik. 1 milyon Suriyeliyi Suriye'de iskan edecek konutları yapıyoruz" ifadelerini kullandı.