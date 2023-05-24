Terörist elebaşı Şimal Ülkem Güneş kadın ve gençlerden Kılıçdaroğlu'na oy istedi

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy dilenen Kandil, ikinci tur için de Kılıçdaroğlu için aralıksız çalışmaya devam ediyor. Neredeyse hemen hemen her gün Kandil'den Kılıçdaroğlu'na destek videoları geliyor. 28 Mayıs'ta yapılacak olan 2. tur için de CHP'nin kadın kolları gibi çalışan PAJK’ın Koordinasyon Üyesi Şimal Ülkem Güneş ve KJK Koordinasyon Üyesi Besê Erzincan, 7'li koalisyona yol gösterip Kılıçdaroğlu için kadınlardan ve gençlerden oy istedi.