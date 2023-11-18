PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 18 Kasım 2023, 16:41 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2023, 16:45

Başkan Erdoğan'dan Almanya dönüşü uçakta önemli açıklamalar

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da Gazze diplomasisinin ardından dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Katil İsrail'in nükleer silah bulundurduğunu ve bununla ilgili harekete geçtiklerini belirten Erdoğan, konunun BMGK'nın gündemine geleceğini ifade etti. Erdoğan, "Şu ana kadar İsrail ile ilgili böylesi bir başvuru resmi kayıtlara ilk defa geçiyor. Bunun ilerletilmesi bölgedeki stratejik çıkarları dengeleme açısından çok önemli bir konu." dedi. Erdoğan, Gazze'yi yeniden inşa edecekleri belirtti.

SIRADAKİ VİDEO
Milli Türk Talebe Birliği Toplantısı! Başka Erdoğan’dan önemli açıklamalar
18.11.2023Cumartesi
Meral Akşener'den parti içine ve CHP yandaşlarına sert tepki: ‘’ Ispat etmeyen şerefsiz oğlu şerefsizdir’’
18.11.2023Cumartesi
CHP'den ayrılan Vedat Kahriman'a "CHP’den neden istifa ettin" dayağı! Sopalarla dövdüler
18.11.2023Cumartesi
THY hangi seferleri iptal etti? Türk Hava Yolları iptal edilen seferleri duyurdu! Turkish airlines bilet sorgulama ekranı...
18.11.2023Cumartesi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu! İstanbul-Ankara 80 dakikaya iniyor
18.11.2023Cumartesi
Bunlar da Var
İstanbul’da KARTEL 3 uyuşturucu operasyonu! Uluslararası kartel yöneticilerinden Christijan PALIC Beşiktaş’ta yakalandı 01:10
İstanbul'da KARTEL 3 uyuşturucu operasyonu
19.11.2023Pazar
Megakent İstanbul’da beklenen yağış başladı! Şiddetli yağışlar ne kadar devam edecek? 13:20
Şiddetli yağışlar ne kadar devam edecek?
19.11.2023Pazar
Beşiktaş’ta akılalmaz uyuşturucu zulası kamerada: Telli düzenekten esrar fışkırdı 01:23
Akılalmaz uyuşturucu zulası kamerada
19.11.2023Pazar
Megakent İstanbul’a ilk kar düştü! Yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü 06:19
İstanbul'a ilk kar düştü!
19.11.2023Pazar
CANLI YAYIN
SON DAKİKA