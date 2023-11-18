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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 18 Kasım 2023, 16:22 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2023, 16:25

Milli Türk Talebe Birliği Toplantısı! Başka Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Türk Talebe Birliği 62. Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Batı ittifakının haçlı-emperyalist anlayışta hareket ettiğini belirten Erdoğan, "Bakın bütün batı dünyası haçlı emperyalist yapı bir arada. Birbirinden ayrı yanları yok. Dün akşamki ziyaretimde de ne yazık ki bunları gördük. Cumhurbaşkanında da bunu gördüm, diğerinde de. Yatıyorlar kalkıyorlar Hamas da Hamas. "7 Ekim bu hali ateşledi" diyorlar. 13 bin Filistinli İsrail tarafından öldürüldü bunu neden konuşmuyorsunuz." dedi.

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