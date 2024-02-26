SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 26 Şubat 2024, 16:32 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2024, 16:32

Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Son dakika haberi! Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Eski Türkiye dönemini kapatıyoruz. Türkiye Yüzyılı yeni başlıyor. Devir Türkiye Yüzyılı devridir." dedi. CHP'nin terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM ile kol kola 31 Mart seçimlerine gittiğine dikkat çeken Erdoğan, "CHP'de bölücülerin ve yapay zekanın sözü partiye emek verenlerden daha çok geçiyor. Neyin karşılığında Kandil'le uzlaşıldığını kimse bilmiyor." diyerek sert tepki gösterdi. Teşkilata seçim süreciyle ilgili kritik talimatlar veren Erdoğan vatandaşı kirli bir tezgah kuran siyasilere karşı uyardı. Erdoğan, "Kimi yerlerde karşımızda ahlaktan yoksun siyaset haramileri var. Meydanı siyaset haramilerine bırakmayacağız. Seçimi kazanırsam AK Parti'ye geçeceğim diyen sirk cambazlarına izin vermeyin." ifadelerini kullandı.

SIRADAKİ VİDEO
Fondaş T24'ten alçak algı operasyonu! Murat Kurum'un "Gamsızlar" sözünü "Damsızlar" olarak servis etti
26.02.2024Pazartesi
Dışişleri Bakan Yardımcı Ahmet Yıldız Uluslararası Adalet Divanı’nda konuştu! ''İsrail’in Gazze saldırılarına gözlerimizi kapatamayız''
26.02.2024Pazartesi
Hayvancılıkta yol haritası ne? Tarım Bakan Yumaklı’dan önemli açıklamalar
26.02.2024Pazartesi
Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız Uluslararası Adalet Divanı'nda sunum yaptı
26.02.2024Pazartesi
Sirkeci-Kazlıçeşme tren hattı açıldı | Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı: 15 gün ücretsiz olacak
26.02.2024Pazartesi
Bunlar da Var
▶️ SON DAKİKA! 🔴 İcardi ceza aldı mı❓ İcardi neden ceza aldı❓ İcardi derbide oynayacak mı❓ PFDK açıkladı❗ ⚽ 00:36
▶️ Mauro Icardi'nin cezası açıklandı! ⚽
26.02.2024Pazartesi
Son dakika! Elazığ’da maden ocağında göçük: İlk belirlemelere göre 3 kişi toprak altında kaldı 00:20
Elazığ'da maden ocağında göçük
26.02.2024Pazartesi
▶️ Milletin adamı Başkan Erdoğan 70 yaşında 01:23
▶️ Milletin adamı 70 yaşında
26.02.2024Pazartesi
✈️ Yılmaz Özdil’in KAAN hazımsızlığı: Savaş uçağı değil 🛦 00:38
✈️ Yılmaz Özdil'in KAAN hazımsızlığı: "Savaş uçağı değil" 🛦
26.02.2024Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA