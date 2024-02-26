Son dakika haberi! Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Eski Türkiye dönemini kapatıyoruz. Türkiye Yüzyılı yeni başlıyor. Devir Türkiye Yüzyılı devridir." dedi. CHP'nin terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM ile kol kola 31 Mart seçimlerine gittiğine dikkat çeken Erdoğan, "CHP'de bölücülerin ve yapay zekanın sözü partiye emek verenlerden daha çok geçiyor. Neyin karşılığında Kandil'le uzlaşıldığını kimse bilmiyor." diyerek sert tepki gösterdi. Teşkilata seçim süreciyle ilgili kritik talimatlar veren Erdoğan vatandaşı kirli bir tezgah kuran siyasilere karşı uyardı. Erdoğan, "Kimi yerlerde karşımızda ahlaktan yoksun siyaset haramileri var. Meydanı siyaset haramilerine bırakmayacağız. Seçimi kazanırsam AK Parti'ye geçeceğim diyen sirk cambazlarına izin vermeyin." ifadelerini kullandı.