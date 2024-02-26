Son dakika haberi! Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan MYK sonrası Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Çelik, "Güney sınırlarımızda terör örgütlerine müsaade etmeyeceğiz." dedi. CHP'nin başını çektiği muhalefetin genel seçimlerde yaptığı gizli protokollere dikkat çeken Çelik, "Çıkıp milletten özür dilemeleri gerekmektedir." ifadelerini kullandı. Filistin'de savaşı durdurmak için adım atmayan AB'ye tepki gösteren Çelik, "Avrupa Birliği'nin yönelik çifte standardı kabul edilemez. İspanya ve Belçika hariç." şeklinde konuştu.