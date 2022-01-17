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Başkan Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’dan ortak basın toplantı

Başkan Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’dan ortak basın toplantı
17.01.2022 19:34 - Son Güncelleme: 17.01.2022 20:33

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir araya geldi. Heyetler arası görüşme sonrasında Erdoğan ve Rama anlaşmaların imza töreninde ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. İki ülkenin 7 anlaşma imzaladığını belirten Başkan Erdoğan, "Dost ve kardeş ülke Arnavutluk'ta FETÖ'nün hala faaliyet alanı bulabilmesi evlatlarını şehit veren aileleri derinden üzmektedir. Önümüzdeki dönem Arnavutluk'ta daha somut, hızlı adımlar atılması en samimi beklentimizdir." ifadelerini kullandı.

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