Başkan Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’dan ortak basın toplantı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir araya geldi. Heyetler arası görüşme sonrasında Erdoğan ve Rama anlaşmaların imza töreninde ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. İki ülkenin 7 anlaşma imzaladığını belirten Başkan Erdoğan, "Dost ve kardeş ülke Arnavutluk'ta FETÖ'nün hala faaliyet alanı bulabilmesi evlatlarını şehit veren aileleri derinden üzmektedir. Önümüzdeki dönem Arnavutluk'ta daha somut, hızlı adımlar atılması en samimi beklentimizdir." ifadelerini kullandı.