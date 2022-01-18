ABD merkezli vakıftan muhalif medyaya para yağdı! Türkiye düşmanı PKK yandaşı kuruma 8 milyon dolarlık kaynak

Amerikan Chest Foundation Vakfı üzerinden Türkiye'de muhalif medya olarak bilinen ancak apaçık Türkiye düşmanlığı yapan birçok medya kuruluşu fonlanmaya devam ediyor. Vakıf fon aktardığı kuruluşların listesini güncellerken, bu kuruluşlara milyonlarca dolarlık kaynak aktarımı yaptığı öğrenildi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran aktardı. İşte o detaylar...

ABD MERKEZLİ VAKIF MUHALİF MEDYAYI NASIL FONLADI?

Kenan Kıran: Aslında Türkiye'de medya düzeni değişti. Daha önce 1960-71 muhtırası, 1980 Darbesi, 28 Şubat'ı destekleyen merkez medyanın büyük kısmı tasfiye oldu. Tasfiye olduktan sonra yeni bir medya düzenine geçildi. Özellikle dijital çağda, darbeyi destekleyen medyanın tasfiye olmasının ardından yeni bir nesil medyaya geçildi. Bu konuda uluslararası güçler Türkiye'de yayın organlarıyla muhalefete, darbecilere ya da Türkiye'nin olumsuzluklarını öne çıkartan sitelere destek verdiler. İlk örneğimiz Bianet aslında. Bianet İsveç devleti ve Amerikan Chest Foundation Vakfı tarafından fonlanan bir internet sitesi. AK Parti muhalefeti ve muhalefete destek veren yazılarıyla gündeme geliyor. Toplam 8 milyon 130 bin 773 ABD doları fonlanmış. Hangi tarihler arasında almış? 2007 ile 2021 yılı arasında almış. Dün BİANET'in 434 bin dolar daha fonlandığı ifade edildi.

Bir devlet ya da bir sivil toplum kuruluşu Türkiye'de yayın yapan bir haber sitesine neden bu kadar para yardımında bulunur? Hasan Cemal'in P24'üne baktım. NET Vakfı 50 bin dolar, İsveç Başkonsolosluğu yardımda bulunmuş. Yardım gerekçesi temel ofis harcamaları, ofis kirası, kırtasiye harcamaları, kuruluş aşamasında satın alınan demirbaş eşya... Yani İsveç Başkonsolosluğu Hasan Cemal'in P24 sitesinin temel harcamalarını neden karşılar? Doğalgazını, kirasını vs. Türkiye'de bunu karşılayacak iş adamı ya da sivil toplum dernekleri yok mu? BİANET de buna benzerdir.