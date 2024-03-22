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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 22 Mart 2024, 22:36 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2024, 22:36

Başkan Erdoğan Tekirdağ'da iftar programında vatandaşlara telefonla seslendi: "Tekirdağ'ı artık bu CHP zihniyetinden kurtaralım"

Başkan Erdoğan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın Tekirdağ'da katıldığı iftar programına, telefonla bağlanarak vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, "Cüneyt kardeşimizle inşallah yeni bir dönemi Tekirdağ'da başlatalım. Bu vesileyle şu kalan kısa sürede yoğun bir çalışma yapalım. Ana kademe, kadın kolları, gençler hep birlikte bu çalışmayla inşallah Şarköy'ü de Tekirdağ'ı da alalım. Bu müjdeyi Ankara'dan duymak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Programları kapsamında Şarköy ilçesine gelen Bolat, AK Parti İl Başkanlığının Ahmet Doğan Küçük Meydanı'nda düzenlediği iftara katıldı.

Bakan Bolat'ın telefonla aradığı Başkan Erdoğan, iftara katılan vatandaşlara seslendi.

Vatandaşların ramazanını tebrik eden Erdoğan, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek ramazanı yarıladık. Bu arada tabii çok çok yorucu bir maratonun içerisindeyiz. Ben de bugün 2 vilayetimize gittim. Karabük'te muhteşem bir katılım vardı. Karabük'ten Çankırı'ya geçtim. Orası da aynı şekilde birisinde 35 bin, diğerinde 45 bin kişi meydanda toplanmıştı. Hava bana öyle geldi ki inşallah orada belediye başkanlıkları bu defa bize geçecek. Böyle bir havayı gördüm." dedi.

Tekirdağ'ın gerçek belediyecilikle tanışması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"İnşallah, Şarköy'de belediyeyi alıyor muyuz? Buna hazır mıyız? Bu vesile ile Tekirdağ'ı da alıyor muyuz ? Çünkü bu müjdeyi ben sizin bu havanızda görüyorum. Bakanımız, 'şu anda iftarda 3 bin kişi var.' dedi. Böyle bir katılım olduğuna göre inşallah 31 Mart akşamı da bu müjdeyi alacağız. Tekirdağ'ı artık bu CHP zihniyetinden kurtaralım diyorum. Cüneyt kardeşimizle inşallah yeni bir dönemi Tekirdağ'da başlatalım. Bu vesileyle şu kalan kısa sürede yoğun bir çalışma yapalım. Ana kademe, kadın kolları, gençler hep birlikte bu çalışmayla inşallah Şarköy'ü de Tekirdağ'ı da alalım. Bu müjdeyi Ankara'dan duymak istiyorum."

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