Başkan Erdoğan TBMM’de izletti: CHP’nin kırmızı kart ve Suriye çıkışları dalga konusu oldu

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. CHP'ye Suriye ayarı veren Erdoğan, "Baas yıkılınca mı aklınız başınıza geldi. Bebekler öldürülürken neredeydiniz?" ifadeleriyle tepki gösterdi. Özgür Özel'in dalga konusu olan "Kırmızı kart" çıkışını değerlendiren Erdoğan, "Beklemiyorduk biz de dumura uğradık. Bu dahiyane fikir için CHP yönetimini tebrik ediyorum" dedi. Erdoğan CHP'nin dalga konusu olduğu çıkışları TBMM'de izletti.