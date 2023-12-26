Başkan Erdoğan şehidimizin özel kardeşi Büşra ile görüştü!

ŞEHİDİMİZİN AİLESİ İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan şehidimiz Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serikan'ın ailesi ile telefondan görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, şehidimiz Mehmet Serikan'ın ailesine başsağlığı diledi.





ŞEHİDİMİZİN ÖZEL KARDEŞİ BÜŞRA İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Başkan Erdoğan şehidimizin emaneti olan kardeşi Büşra ile de görüştü. Başkan Erdoğan'ıçok seven Büşra telefonda, "Ben sizin hayranınızım, ben sizi çok seviyorum" dedi.





GÖRÜŞME SÖZÜ VERDİ

Şehidimizin emaneti Büşra'ya Ankara'da veya Denizli'de görüşme sözü veren Başkan Erdoğan, "İnşallah Ankara'da veya Denizli'de bir görüşme fırsatını buluruz" dedi.