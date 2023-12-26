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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 26 Aralık 2023, 19:18 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023, 19:34

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar! "Özgür Özel Netanyahu ile aynı düzlemde"

AK Parti'de aday mesaisi tam gaz devam ediyor. Toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu. CHP lideri Özgür Özel'in grup toplantısında kullandığı küstah sözlere çok sert tepki gösteren Çelik, "Bunların siyasi sponsoru belli. Avrupa faşistlerinin ve Netanyahu'nun ifadeleriyle Cumhurbaşkanımızı hedef alıyor " dedi. Öte yandan CHP'nin ortak bildiri skandalında tepki gösteren Çelik, "Kendilerince ikili bir siyaset yapmaya çalıştılar. Siyasi pazarlıkların önünü açmak için bildiriye imza atmadılar" ifadelerini kullandı.

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