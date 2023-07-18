Bakan Yumaklı açıkladı: Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıklaması şu şekilde: Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Ormanlarımız için teyakkuzdayız.Aziz milletimizin desteği ise mücadelemize güç katıyor. Orman yangınına sebep olabilecek davranışlardan uzak duralım,yeşil vatanımızı hep birlikte koruyalım.