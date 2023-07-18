Bakan Yumaklı açıkladı: Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'de 16 Temmuz Pazar günü saat 16.30 sıralarında merkeze bağlı Kızıkeçili köyü İğdeli mahallesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmaların devam ettiğini açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'de 16 Temmuz Pazar günü saat 16.30 sıralarında merkeze bağlı Kızıkeçili köyü İğdeli mahallesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmaların devam ettiğini açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıklaması şu şekilde: Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Ormanlarımız için teyakkuzdayız.Aziz milletimizin desteği ise mücadelemize güç katıyor. Orman yangınına sebep olabilecek davranışlardan uzak duralım,yeşil vatanımızı hep birlikte koruyalım.