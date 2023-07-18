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Başkan Erdoğan, Katar’ın ardından Birleşik Arap Emirlikleri’ne gidiyor!

Başkan Erdoğan, Katar’ın ardından Birleşik Arap Emirlikleri’ne gidiyor!
18.07.2023 21:48 - Son Güncelleme: 18.07.2023 22:17

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Başkan Erdoğan, Körfez ülkelerine gerçekleştirdiği ziyaretler çerçevesinde Katar’ın ardından Birleşik Arap Emirlikleri’ne gidiyor.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkelerine gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında dün ilk durağı olan Suudi Arabistan'a gitti. Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşen Erdoğan'ın Cidde'de gerçekleştirdiği temaslara istinaden Türkiye ile Suudi Arabistan arasında 5 yeni anlaşma imzalandı.

Başkan Erdoğan'ın bugünkü durağı, Katar oldu. Başkan Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Shani ile bir araya geldi. Türkiye ile Katar arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50'nci yıldönümü münasebetiyle ortak bildiri imzalandı.

"ERDOĞAN, BAE VE KKTC'Yİ ZİYARET EDECEK"

Başkan Erdoğan'ın sıradaki ziyareti Birleşik Arap Emirlikleri'ne olacak. Birleşik Arap Emirlikleri'nde de temaslarda bulunacak olan Erdoğan, 20 Temmuz'da ise KKTC'ye gidecek.

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