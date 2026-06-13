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İstanbul ve Kocaeli'de kredi kartı şebekesine yönelik operasyon: 3 gözaltı

İstanbul ve Kocaeli'de kredi kartı şebekesine yönelik operasyon: 3 gözaltı

MİT koordinesinde İstanbul ve Kocaeli de kredi kartı şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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