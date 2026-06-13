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İstanbul ve Kocaeli'de kredi kartı şebekesine yönelik operasyon: 3 gözaltı
İstanbul ve Kocaeli'de kredi kartı şebekesine yönelik operasyon: 3 gözaltı
Giriş Tarihi: 13 Haziran 2026 09:35
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MİT koordinesinde İstanbul ve Kocaeli de kredi kartı şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
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